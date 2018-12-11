Даниил Ааль: опыт проживания за рубежом бесценен

Благодаря возможностям Европейского союза я смог продолжить обучение в Дании, а оттуда по программе обмена попасть в Гонконг. Гражданином какой бы страны Европейского союза ты ни был – такие возможности обучения для тебя бесплатны!

Решение обучаться за рубежом – одно из лучших, что я принимал в жизни. Дело не только в образовании, а еще и в самом опыте проживания в другой стране – этот опыт расширяет кругозор, делает тебя более самостоятельным, дарит множество новых знакомств и заодно еще учит больше ценить родную страну.

Европейский союз предлагает молодежи безграничные возможности саморазвития – пользуйся ими!

У каждого из нас есть дело, которое мы делаем с любовью! Живи и работай за границей, путешествуй, изучай Интернет и знай свои права гражданина Европейского союза. О своих возможностях можно прочесть здесь: www.europa.eu/euandme