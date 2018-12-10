В Осло награждены лауреаты Нобелевской премии мира

Watch the very moment Nadia Murad and Denis Mukwege received their #NobelPeacePrize diplomas and medals.#NobelPrize pic.twitter.com/Js9vwuaYBh — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2018

Выступая на церемонии, 25-летняя Мурад призвала международное сообщество к защите прав курдской этноконфессиональной группы езидов, к которой она относится. В 2014 семью девушки захватили боевики террористической группировки "Исламское государство", которые убили ее мать и брата. Мурад была продана в сексуальное рабство вместе с тысячами других езидок, ей удалось бежать после трех месяцев плена. В 2016 году Надя Мурад была назначена послом доброй воли ООН.

В свою очередь, Муквеге заявил, что единственно возможная война - "против равнодушия", и призвал не закрывать глаза на сексуальное насилие, совершаемое в ходе вооруженных конфликтов. 63-летний врач-гинеколог основал в Демократической республике Конго госпиталь для женщин, подвергшимся групповым изнасилованиям во время войны в Конго в конце 1990-х - начале 2000-х годов. Пациентами больницы стали более 50 тысяч жертв насилия. Муквеге - лауреат премии ООН по правам человека за 2008 год и премии имени Сахарова за 2014 год.

В этот же день в Стокгольме состоится награждение других нобелевских лауреатов. Нобелевскую премию по физике 2018 года разделили ученые Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стриклэнд - за новаторские изобретения в области лазерной физики. Нобелевскими лауреатами в области физиологии и медицины стали ученые Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё, открывшие терапию рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции.