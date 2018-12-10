Президент Украины Порошенко подписал закон о прекращении дружбы с Россией

«Непродление договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу», - говорится в документе.

Президент Украины добавил, что другими шагами этой стратегии являются безвизовые правила обмена гражданами с ЕС, соглашение об ассоциации с ЕС, создание автокефальной православной церкви, выход из СНГ, закрепленный в Конституции курс на вступление в НАТО и Евросоюз, создание «мощной, патриотической и профессиональной армии», поддержка украинского языка, внимание к собственной истории и «укрепление национальной идентичности».

Порошенко объяснил, что разрыв договора о дружбе с Россией не был осуществлен ранее для того, чтобы использовать положения этого документа как правовое основание в исках против России в международных инстанциях. Так, в соглашении подчеркивается, что Москва и Киев строят отношения на основе «взаимного уважения и территориальной целостности, нерушимости границ, неприменения силы, невмешательства во внутренние дела».

Осенью Украина проинформировала ООН, ОБСЕ и другие международные организации о намерении отказаться от продления договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Порошенко внес в Раду проект закона о прекращении действия договора 3 декабря, и уже 6 декабря украинский парламент окончательно его одобрил, передает РБК.