Пн, 10.12.2018
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Президент Украины Порошенко подписал закон о прекращении дружбы с Россией

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Петр Порошенко.

ФОТО: EPA/Scanpix

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который прекращает действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом сообщает NEWSru со ссылкой на сайт главы государства.

«Непродление договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу», - говорится в документе.

Президент Украины добавил, что другими шагами этой стратегии являются безвизовые правила обмена гражданами с ЕС, соглашение об ассоциации с ЕС, создание автокефальной православной церкви, выход из СНГ, закрепленный в Конституции курс на вступление в НАТО и Евросоюз, создание «мощной, патриотической и профессиональной армии», поддержка украинского языка, внимание к собственной истории и «укрепление национальной идентичности».

Порошенко объяснил, что разрыв договора о дружбе с Россией не был осуществлен ранее для того, чтобы использовать положения этого документа как правовое основание в исках против России в международных инстанциях. Так, в соглашении подчеркивается, что Москва и Киев строят отношения на основе «взаимного уважения и территориальной целостности, нерушимости границ, неприменения силы, невмешательства во внутренние дела».

Осенью Украина проинформировала ООН, ОБСЕ и другие международные организации о намерении отказаться от продления договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Порошенко внес в Раду проект закона о прекращении действия договора 3 декабря, и уже 6 декабря украинский парламент окончательно его одобрил, передает РБК.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом России Борисом Ельциным . Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В 2008 году действие договора было продлено.

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