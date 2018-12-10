Спор о переводе часов продолжается: страны Балтии не смогли договориться с финнами

Участники встречи согласились в том, что прекращение сезонного перевода часов требует еще большого сотрудничества, и в настоящий момент среди членов ЕС нет достаточного перевеса мнения относительно скорого отказа от перевода часов, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Министерства экономики и коммуникаций.

Европейский союз решил прекратить осуществляющийся каждую весну и осень перевод часов, однако государства должны сами решить, какое время оставить в качестве постоянного — зимнее или летнее. Эстония оказывается в сложной ситуации — северный сосед Финляндия предпочитает зимнее время, в то время как южные соседи Латвия и Литва отдают предпочтение летнему, хотя все четыре государства находятся в одном часовом поясе.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас говорил, что переход на зимнее и летнее время сохранится до весны 2021 года, поскольку до этого страны ЕС не успеют договориться обо всех деталях прекращения перевода часов.

Министры транспорта Эстонии, Латвии и Литвы по традиции встречаются раз в год, на этот раз на традиционное совещание были также приглашены представители Польши и Финляндии.

Участники встречи наряду с проблемой перевода часов в понедельник также обсудили также инициативу Европейской Комиссии по финансированию военного движения, шоссейный пакет, Брекзит и электрификацию железных дорог.