Спор о переводе часов продолжается: страны Балтии не смогли договориться с финнами

На проходящей в понедельник в Таллинне встрече представителям министерств транспорта Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии и Латвии не удалось достичь единодушия по вопросу о сезонном переводе часов.
Участники встречи согласились в том, что прекращение сезонного перевода часов требует еще большого сотрудничества, и в настоящий момент среди членов ЕС нет достаточного перевеса мнения относительно скорого отказа от перевода часов, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Министерства экономики и коммуникаций.
Европейский союз решил прекратить осуществляющийся каждую весну и осень перевод часов, однако государства должны сами решить, какое время оставить в качестве постоянного — зимнее или летнее. Эстония оказывается в сложной ситуации — северный сосед Финляндия предпочитает зимнее время, в то время как южные соседи Латвия и Литва отдают предпочтение летнему, хотя все четыре государства находятся в одном часовом поясе.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас говорил, что переход на зимнее и летнее время сохранится до весны 2021 года, поскольку до этого страны ЕС не успеют договориться обо всех деталях прекращения перевода часов.
Министры транспорта Эстонии, Латвии и Литвы по традиции встречаются раз в год, на этот раз на традиционное совещание были также приглашены представители Польши и Финляндии.
Участники встречи наряду с проблемой перевода часов в понедельник также обсудили также инициативу Европейской Комиссии по финансированию военного движения, шоссейный пакет, Брекзит и электрификацию железных дорог.
Эстония, Латвия и Литва передали Финляндии на этой встрече официальное приглашение присоединиться к совместному предприятию Rail Baltic.