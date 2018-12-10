Опрос: большинство жителей Эстонии предпочитают оставить в стране летнее время

За то, чтобы оставить в Эстонии летнее время, высказались 55% опрошенных, а то, чтобы в Эстонии постоянно действовало бы зимнее время, поддержали 28% респондентов. Два процента участников опроса считают, что перевод стрелок весной и осенью следует продолжить и остальные респонденты не определились с мнением по этой теме, передала BNS пресс-служба министерства данные опроса, проведенного социологами фирмы Turu-uuringute AS.

Большинство сторонников летнего времени объяснили свой выбор тем, что в этом случае световой день станет длиннее и больше будет времени для досуга. Те, кто поддержал зимнее время, считают важным для Эстонии оставаться в своем поясном времени и указывают на то, что рассвет будет наступать раньше.

По оценке 63% участников опроса, важно, чтобы Эстония была в одном часовом поясе с другими Балтийскими странами и другими государствами этого пояса — Украиной, Молдовой, Румынией, Болгарией, Грецией, Кипром. 45% опрошенных посчитали важным критерием пребывание Эстонии в одном часовом поясе с Финляндией.

Чуть больше половины респондентов — 56% - назвали тему смены сезонного времени для себя очень важной или скорее важной, а для более чем 40% эта дискуссия особого значения не имеет.