Пн, 10.12.2018
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Опрос: большинство жителей Эстонии предпочитают оставить в стране летнее время

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Лето. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mailiis Ollino

Большинство жителей Эстонии предпочитают отказаться от сезонного перевода часов и оставить в стране летнее время — об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу Министерства экономики и коммуникаций.

За то, чтобы оставить в Эстонии летнее время, высказались 55% опрошенных, а то, чтобы в Эстонии постоянно действовало бы зимнее время, поддержали 28% респондентов. Два процента участников опроса считают, что перевод стрелок весной и осенью следует продолжить и остальные респонденты не определились с мнением по этой теме, передала BNS пресс-служба министерства данные опроса, проведенного социологами фирмы Turu-uuringute AS.

Большинство сторонников летнего времени объяснили свой выбор тем, что в этом случае световой день станет длиннее и больше будет времени для досуга. Те, кто поддержал зимнее время, считают важным для Эстонии оставаться в своем поясном времени и указывают на то, что рассвет будет наступать раньше.

По оценке 63% участников опроса, важно, чтобы Эстония была в одном часовом поясе с другими Балтийскими странами и другими государствами этого пояса — Украиной, Молдовой, Румынией, Болгарией, Грецией, Кипром. 45% опрошенных посчитали важным критерием пребывание Эстонии в одном часовом поясе с Финляндией.

Чуть больше половины респондентов — 56% - назвали тему смены сезонного времени для себя очень важной или скорее важной, а для более чем 40% эта дискуссия особого значения не имеет.

Министерство экономики заказало проведение опроса по вопросу о том, насколько важным жители Эстонии считают согласование часового пояса страны с соседними странами и в каком времени они предпочитают оставить страну после прекращения перевода стрелок. В опрос были пропорционально вовлечены представители различных возрастных, социальных, гендерных и национальных групп населения Эстонии.

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