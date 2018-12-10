Таможенники проверили два грузопассажирских судна и нашли нарушения

Выяснилось, что за десять грузовиков не был уплачен дорожный сбор. Налоговое ведомство напомнило, что плата за пользование сетью дорог общественного пользования для всех грузовых автомобилей весом более 3,5 тонн действует в Эстонии с 1 января 2018 года. Она распространяется на грузовые автомобили, зарегистрированные как в Эстонии, так и за рубежом. На грузовике, за который не внесена плата за пользование шоссейными дорогами, ездить нельзя. Обязанность вносить плату за пользование шоссейными дорогами возлагается на собственника грузового автомобиля.