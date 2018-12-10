Таможенники проверили два грузопассажирских судна и нашли нарушения

Сотрудники полиции и Налогово-таможенного департамента с вечера воскресенья до раннего утра понедельника проводили контрольные рейды на двух грузо-пассажирских судах в Южном порту Палдиски, сообщает BNS.
По данным Пыхьяской префектуры, в ходе рейда были проверены документы и техническое состояние 168 грузовиков, семи автомобилей и документы 19 обычных пассажиров.
Выяснилось, что за десять грузовиков не был уплачен дорожный сбор. Налоговое ведомство напомнило, что плата за пользование сетью дорог общественного пользования для всех грузовых автомобилей весом более 3,5 тонн действует в Эстонии с 1 января 2018 года. Она распространяется на грузовые автомобили, зарегистрированные как в Эстонии, так и за рубежом. На грузовике, за который не внесена плата за пользование шоссейными дорогами, ездить нельзя. Обязанность вносить плату за пользование шоссейными дорогами возлагается на собственника грузового автомобиля.
В случае с восемью грузовиками было также выявлено нарушение требований правил дорожного движения.