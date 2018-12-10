Пн, 10.12.2018
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  • На железнодорожной станции в Финляндии убили эстонца

На железнодорожной станции в Финляндии убили эстонца

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Драка. Снимок иллюстративный.

ФОТО: ANTS LIIGUS / PRNPM/EMF

Ранним воскресным утром на финской железнодорожной станции Карева произошла драка, в результате которой один человек погиб. Как пишет Postimees со ссылкой на финский телеканал MTV, жертвой оказался эстонец.

Полиция задержала двух подозреваемых, ими тоже оказались уроженцы нашей страны - мужчина 1986 года рождения и женщина 1981 года рождения. К тому времени, как полицейские прибыли на место драки, 56-летний эстонец уже был без сознания. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

По первоначальным данным, жертва и подозреваемые были знакомы. Детали выяснит следствие. По данным телеканала, драка была заснята на камеру станции.

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