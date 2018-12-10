На железнодорожной станции в Финляндии убили эстонца

Полиция задержала двух подозреваемых, ими тоже оказались уроженцы нашей страны - мужчина 1986 года рождения и женщина 1981 года рождения. К тому времени, как полицейские прибыли на место драки, 56-летний эстонец уже был без сознания. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.