Пн, 10.12.2018
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Внимание! Концерт Мишеля Леграна в Таллинне отменяется Деньги за билеты будут возвращены

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Мишель Легран.

ФОТО: Eesti Kontsert

Выступление Мишеля Леграна, запланированное на 11 декабря в столичном концертном зале Alexela, отменяется из-за неожиданной болезни музыканта.

Деньги за электронные билеты, приобретенные по интернету через систему Piletilevi, будут возвращены автоматически на банковские счета их покупателей. Купленные в Piletilevi обычные билеты на бумажных носителях необходимо будет вернуть в любой из пунктов продажи Piletilevi.

Приобретенные через систему Piletimaailm и в кассе Eesti Kontsert билеты тоже будут выкуплены обратно. Просьба обратиться в кассу Eesti Kontsert по адресу Эстония пуйестеэ 4.

Практически все билеты на концерт были распроданы (более 1200). Маэстро заболел воспалением легких и госпитализирован, все декабрьские концерты мирового турне отменены. За последние 20 лет - это второй подобный случай.

Eesti Kontsert приносит извинения за причиненные неудобства! 

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