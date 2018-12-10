Деньги за электронные билеты, приобретенные по интернету через систему Piletilevi, будут возвращены автоматически на банковские счета их покупателей. Купленные в Piletilevi обычные билеты на бумажных носителях необходимо будет вернуть в любой из пунктов продажи Piletilevi.

Приобретенные через систему Piletimaailm и в кассе Eesti Kontsert билеты тоже будут выкуплены обратно. Просьба обратиться в кассу Eesti Kontsert по адресу Эстония пуйестеэ 4.

Практически все билеты на концерт были распроданы (более 1200). Маэстро заболел воспалением легких и госпитализирован, все декабрьские концерты мирового турне отменены. За последние 20 лет - это второй подобный случай.