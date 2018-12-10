В Таллинне на пешеходном переходе сбили женщину

Как сообщила порталу Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мария Гоньяк, автомобиль марки Toyota, за рулем которого находилась 72-летняя женщина, сбил 43-летнюю женщину, которая переходила дорогу на неосвещенном пешеходном переходе и была незаметна из-за фар встречной машины.

На данный момент врачи скорой помощи на месте ДТП оказывают помощь как пострадавшей, так и водителю, которая находится в состоянии шока. Согласно первоначальным данным, управлявшая машиной женщина трезва, на пешеходе не было светоотражателя. Детали аварии выясняются, поскольку случай довольно сложный.