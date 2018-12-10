Подозреваемый в убийстве на Курессааре предстанет перед судом в лучшем случае через два месяца

Мужчины, один из которых совершил убийство, а другой ранил человека ножом в центре Курессааре в ночь на субботу, по оценке прокуратуры, предстанут перед судом в лучшем случае через два месяца, передает Postimees со ссылкой на Saarte Hääl.
"Мужчины взяты под стражу на два месяца на время предварительного следствия, суд надеется, что предварительное следствие проведут за два месяца", – сказала порталу Saarte Hääl пресс-секретарь Ляэнаской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд.
Представитель Пярнуского уездного суда Яаника Луст сказала, что, по оценке суда, тюремное заключение было необходимо. "В отношении обоих подозреваемых есть обоснованное подозрение в совершении преступления и присутствует основание для тюремного заключения – опасность того, что они совершат новые преступления", – сказала Луст.
Трагическая события произошли около двух часов ночи на Таллиннской улице около бара на улице Кодулинна, когда 33-летний Яан ударил ножом одного из посетителей. 39-летний пьяный мужчина был выгнан из бара и между ними вспыхнула ссора на улице. Яан не впервые разрешал спор при помощи острого предмета. Жертву поножовщины доставили в больницу на скорой помощи и около трех часов ночи сотрудники скорой вызвали полицию.
Яан и его приятель Ренно в это время подходили к стриптиз-клубу на улице Торни, который находился в полусотне метров от бара, где случилась перепалка, закончившаяся поножовщиной. Кто разбил стекло, неизвестно, однако Яан начал препираться об этом с хозяйкой клуба. Когда конфликт стал нарастать и Яан начал говорить неприличные вещи, в спор вмешался Сулев Каллавус. Началась драка, в которой в ход пошел нож. И если сначала было непонятно, кто из мужчин ударил Каллавуса ножом, то в воскресенье прокуратура подтвердила, что удар нанес младший (спутнику Яана - 31 год).