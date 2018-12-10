Подозреваемый в убийстве на Курессааре предстанет перед судом в лучшем случае через два месяца

"Мужчины взяты под стражу на два месяца на время предварительного следствия, суд надеется, что предварительное следствие проведут за два месяца", – сказала порталу Saarte Hääl пресс-секретарь Ляэнаской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд.

Представитель Пярнуского уездного суда Яаника Луст сказала, что, по оценке суда, тюремное заключение было необходимо. "В отношении обоих подозреваемых есть обоснованное подозрение в совершении преступления и присутствует основание для тюремного заключения – опасность того, что они совершат новые преступления", – сказала Луст.

Трагическая события произошли около двух часов ночи на Таллиннской улице около бара на улице Кодулинна, когда 33-летний Яан ударил ножом одного из посетителей. 39-летний пьяный мужчина был выгнан из бара и между ними вспыхнула ссора на улице. Яан не впервые разрешал спор при помощи острого предмета. Жертву поножовщины доставили в больницу на скорой помощи и около трех часов ночи сотрудники скорой вызвали полицию.