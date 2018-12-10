Таллинская рождественская ярмарка признана лучшей в Европе

Более 200 тысяч туристов в течение последних десяти дней приняли участие в голосовании по определению лучшей рождественской ярмарки Европы и с большим перевесом отдали предпочтение ярмарке на Ратушной площади Таллинна, передает Раэпресс.
Преимущество Таллинну перед такими городами, как Будапешт, Страсбург, Вена и Прага, обеспечили массовые отклики типа: "Очень красиво! Место, которое обязательно надо посетить! Очень гостеприимно!".
"Этот титул делает наш город еще более узнаваемым и привлекательным. К нему бы еще живописный мягкий снегопад, чтобы придать нашей ярмарке зимней магии!" -сказал мэр Таллинна Таави Аас. Аас выразил признательность предпринимателям, Фонду развития предпринимательства и специалистам городского Департамента предпринимательства, чьим трудом достигнуто высокое признание.
Таллинской ярмарке отдали предпочтение 31 436 человек, ярмарке в Будапеште - 26 348 и в Страсбурге - 24 205 .