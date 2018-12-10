Таллинская рождественская ярмарка признана лучшей в Европе

Преимущество Таллинну перед такими городами, как Будапешт, Страсбург, Вена и Прага, обеспечили массовые отклики типа: "Очень красиво! Место, которое обязательно надо посетить! Очень гостеприимно!".

"Этот титул делает наш город еще более узнаваемым и привлекательным. К нему бы еще живописный мягкий снегопад, чтобы придать нашей ярмарке зимней магии!" -сказал мэр Таллинна Таави Аас. Аас выразил признательность предпринимателям, Фонду развития предпринимательства и специалистам городского Департамента предпринимательства, чьим трудом достигнуто высокое признание.