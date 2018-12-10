Андрес Анвельт покинул Социал-демократическую партию
10 декабря 2018, 20:21
Недавно ушедший с поста министра внутренних дел из-за проблем со здоровьем Андрес Анвельт покинул Социал-демократическую партию (СДП).
По данным Коммерческого регистра, Анвельт вышел из партии 10 декабря, пишет портал новостей вещания.
Анвельт решил уйти по состоянию здоровья с поста главы МВД 20 ноября. Тогда же он заявил, что покидает большую политику и не будет баллотироваться на предстоящих весной выборах в парламент, хотя на тот момент он считался первым номером соцдемов в Ида-Вирумаа.
Анвельт не стал возвращаться в парламент и столичное горсобрание, хотя имел на это право. А вот насчет членства в партии заявил, что время покажет.