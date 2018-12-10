Андрес Анвельт покинул Социал-демократическую партию

Анвельт решил уйти по состоянию здоровья с поста главы МВД 20 ноября. Тогда же он заявил, что покидает большую политику и не будет баллотироваться на предстоящих весной выборах в парламент, хотя на тот момент он считался первым номером соцдемов в Ида-Вирумаа.