Пн, 10.12.2018
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Андрес Анвельт покинул Социал-демократическую партию

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Андрес Анвельт на конференции, на которой он сообщил о своей отставке.

ФОТО: Tairo Lutter

Недавно ушедший с поста министра внутренних дел из-за проблем со здоровьем Андрес Анвельт покинул Социал-демократическую партию (СДП).

По данным Коммерческого регистра, Анвельт вышел из партии 10 декабря, пишет портал новостей вещания.

Анвельт решил уйти по состоянию здоровья с поста главы МВД 20 ноября. Тогда же он заявил, что покидает большую политику и не будет баллотироваться на предстоящих весной выборах в парламент, хотя на тот момент он считался первым номером соцдемов в Ида-Вирумаа.

Анвельт не стал возвращаться в парламент и столичное горсобрание, хотя имел на это право. А вот насчет членства в партии заявил, что время покажет.

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