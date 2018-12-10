Министр культуры о выборах руководителя Eesti Kontsert: получилось глупо, если не сказать по-дурацки

Того, что недавно произошло во время выборов нового руководителя Eesti Kontsert, в дальнейшем невозможно будет полностью избежать, сказал министр культуры Индрек Саар, отвечая на вопросы членов Рийгикогу.
В числе прочего члены Рийгикогу задали в понедельник министру культуры вопрос относительно о неудачных выборах руководителя Eesti Kontsert.
Член Рийгикогу Арто Аас (Партия реформ) выразил мнение, что случай Лайне Рандъярв пахнет политической вендеттой, кто бы ни управлял из-за кулис этой ситуацией.
"Что касается этой теории заговора, согласно которой, у этой ситуации был политический контекст, то посмотрите спокойно на нынешнее управление Министерством культуры, министром которого я являюсь. В течение этого времени вне зависимости от мировоззрения руководителями разных культурных учреждений становились очень разные люди", - сказал Индрек Саар, отвечая на вопрос.
"Действительно получилось глупо, если не сказать по-дурацки. Но мы не можем быть уверены, что подобного удастся избежать в будущем, неважно, как хорошо мы продумываем и организовываем эти процедуры", - ответил министр культуры.
Член Партии реформ Юрген Лиги обратил внимание министра на то, что нынешние сложности с бюджетом Eesti Kontsert будут и в следующем году.