Пн, 10.12.2018
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  • Министр культуры о выборах руководителя Eesti Kontsert: получилось глупо, если не сказать по-дурацки

Министр культуры о выборах руководителя Eesti Kontsert: получилось глупо, если не сказать по-дурацки

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Индрек Саар.

ФОТО: Ekraanitõmmis

Того, что недавно произошло во время выборов нового руководителя Eesti Kontsert, в дальнейшем невозможно будет полностью избежать, сказал министр культуры Индрек Саар, отвечая на вопросы членов Рийгикогу.

В числе прочего члены Рийгикогу задали в понедельник министру культуры вопрос относительно о неудачных выборах руководителя Eesti Kontsert.

Член Рийгикогу Арто Аас (Партия реформ) выразил мнение, что случай Лайне Рандъярв пахнет политической вендеттой, кто бы ни управлял из-за кулис этой ситуацией.

"Что касается этой теории заговора, согласно которой, у этой ситуации был политический контекст, то посмотрите спокойно на нынешнее управление Министерством культуры, министром которого я являюсь. В течение этого времени вне зависимости от мировоззрения руководителями разных культурных учреждений становились очень разные люди", - сказал Индрек Саар, отвечая на вопрос.

"Действительно получилось глупо, если не сказать по-дурацки. Но мы не можем быть уверены, что подобного удастся избежать в будущем, неважно, как хорошо мы продумываем и организовываем эти процедуры", - ответил министр культуры.

Член Партии реформ Юрген Лиги обратил внимание министра на то, что нынешние сложности с бюджетом Eesti Kontsert будут и в следующем году.

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