Министр культуры о выборах руководителя Eesti Kontsert: получилось глупо, если не сказать по-дурацки

В числе прочего члены Рийгикогу задали в понедельник министру культуры вопрос относительно о неудачных выборах руководителя Eesti Kontsert.

Член Рийгикогу Арто Аас (Партия реформ) выразил мнение, что случай Лайне Рандъярв пахнет политической вендеттой, кто бы ни управлял из-за кулис этой ситуацией.

"Что касается этой теории заговора, согласно которой, у этой ситуации был политический контекст, то посмотрите спокойно на нынешнее управление Министерством культуры, министром которого я являюсь. В течение этого времени вне зависимости от мировоззрения руководителями разных культурных учреждений становились очень разные люди", - сказал Индрек Саар, отвечая на вопрос.

"Действительно получилось глупо, если не сказать по-дурацки. Но мы не можем быть уверены, что подобного удастся избежать в будущем, неважно, как хорошо мы продумываем и организовываем эти процедуры", - ответил министр культуры.