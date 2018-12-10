Макрон пошел навстречу требованиям "желтых жилетов"

Выступая в понедельник, 10 декабря, впервые после начала протестов с обращением к нации, Макрон заявил, что берет на себя "часть ответственности" за нынешний кризис. "Мы хотим, чтобы Франция была страной, в которой можно своим трудом зарабатывать на достойную жизнь", - указал президент.

Эмманюэль Макрон сообщил также, что в 2019 году не будет повышен уровень социальных сборов с пенсионеров, доходы которых составляют менее 2000 евро в месяц. А оплата труда в сверхурочные часы не будет облагаться налогами и социальными сборами, добавил он.

В то же время Макрон раскритиковал "недопустимое насилие" со стороны групп демонстрантов и пообещал использовать "все средства", чтобы стабилизировать обстановку во Франции после массовых протестов и беспорядков. По его словам, он считает возможным найти выход из ситуации.