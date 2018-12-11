Цепная авария под Таллинном: трех человек увезли на скорой

О ДТП в волости Раэ на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа сообщили в 22.35: BMW 320D, за рулем которой был 27-летний водитель, врезалась в ехавший впереди Peugeot Boxer, которым управлял 62-летний мужчина. Сразу после столкновения в BMW врезался Hyundai I30CW, за рулем которого был 24-летний мужчина.