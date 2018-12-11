Вт, 11.12.2018
Если бы Запад собрался и признал, что одних только санкций недостаточно, то остановить Россию сейчас было бы в сущности просто. Ээрик-Нийлес Кросс
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Цепная авария под Таллинном: трех человек увезли на скорой

Цепная авария под Таллинном: трех человек увезли на скорой

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja /

Вчера вечером в Харьюмаа на десятом километре шоссе Таллинн-Тарту в результате ДТП пострадали три человека.

О ДТП в волости Раэ на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа сообщили в 22.35: BMW 320D, за рулем которой был 27-летний водитель, врезалась в ехавший впереди Peugeot Boxer, которым управлял 62-летний мужчина. Сразу после столкновения в BMW врезался Hyundai I30CW, за рулем которого был 24-летний мужчина.

Водителей BMW и Hyundai, а также 24-летнюю пассажирку BMW доставили в Северо-эстонскую региональную больницу. 

Подробности ДТП выясняются.

Полиция просит очевидцев ДТП позвонить по телефону 612 3000 или отправить электронное письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ