Цепная авария под Таллинном: трех человек увезли на скорой
11 декабря 2018, 7:24
Вчера вечером в Харьюмаа на десятом километре шоссе Таллинн-Тарту в результате ДТП пострадали три человека.
О ДТП в волости Раэ на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа сообщили в 22.35: BMW 320D, за рулем которой был 27-летний водитель, врезалась в ехавший впереди Peugeot Boxer, которым управлял 62-летний мужчина. Сразу после столкновения в BMW врезался Hyundai I30CW, за рулем которого был 24-летний мужчина.
Водителей BMW и Hyundai, а также 24-летнюю пассажирку BMW доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.
Подробности ДТП выясняются.
Полиция просит очевидцев ДТП позвонить по телефону 612 3000 или отправить электронное письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.