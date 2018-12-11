Фанаты Загитовой затравили олимпийскую призерку

В интервью «Спорт-Экспрессу» Слуцкая заявила, что россиянка Елизавета Туктамышева больше заслуживала второго места в финале Гран-при (Загитова заняла второе место, Туктамышева расположилась на третьем месте — прим. «Ленты.ру»). В ответ на это фанаты Загитовой обрушились с критикой на призерку Олимпиады.

«О Аллах, кроме которого нет иного божества и у которого самые прекрасные имена, пусть Ирина Слуцкая и ее дети умрут в течение будущего 2019 года», — написал один из них. «Как вам не стыдно травить ребенка? У самой ведь дети растут. Она вам поперек горла стоит со своей медалью?» — отреагировал другой.

«Просто кому-то завидно, что худые девочки могут выиграть Олимпиаду, уже учась в девятом классе, а тетям жирным, как борец сумо, это не удается за всю их жирную жизнь», — отметил третий.

Ирина Слуцкая ответила на критику болельщиков в инстаграме в связи с высказываниями о выступлении в финале Гран-при Алины Загитовой.

Слуцкая отметила, что Загитова в новом сезоне стала кататься осторожнее, а также высказала мнение, что Алине как олимпийской чемпионке «прощают некоторые вещи».

«Ну что, дорвались, псевдопоклонники, готовые словить хайп на правде? Да, Рика Кихира была сильнее на финале Гран-при! И она достойный соперник для лидеров!

Борьба всегда была, есть и будет в любом спорте. А кто не умеет читать и в каждом слове видит негатив, так обратитесь к психологу, точно поможет!

Впереди нас ждет много интересного, а неадекваты – проваливайте куда подальше. Я буду комментировать то, что вижу. Не нравится? Тогда не читайте. «Умники», сидящие задницами на диване», – написала Слуцкая.

16 ноября болельщики Загитовой ополчились против российского фигуриста Максима Транькова, который заявил, что никто из спортсменов не болел за Загитову на Олимпиаде в Пхенчхане — все поддерживали Евгению Медведеву. В итоге 15-летняя Загитова стала чемпионкой, а Медведева взяла серебро.