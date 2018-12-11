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Будущее Нурмагомедова и Макгрегора оставили под вопросом

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NEW YORK, NY - SEPTEMBER 20: Lightweight champion Khabib Nurmagomedov faces-off with Conor McGregor during the UFC 229 Press Conference at Radio City Music Hall on September 20, 2018 in New York City. Steven Ryan/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

ФОТО: Steven Ryan / AFP

Спортивная комиссия Невады (NAC) перенесла заседание по делам Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора на 29 января 2019 года, сообщает sports.ru.

Изначально комиссия планировала рассмотреть дело 10 декабря, но сначала представители Макгрегора, а затем Нурмагомедова запросили отсрочку на рассмотрение материалов.

На UFC 229 Хабиб досрочно победил Конора. После боя началась массовая драка в октагоне и за его пределами: Хабиб выпрыгнул из клетки и напал на спарринг-партнера ирландца, в этот момент Макгрегор подрался с товарищами по команде Нурмагомедова.

Хабибу и Конору грозят штраф и отстранение от боев. Остальные участники также получили отстранения  до выяснения подробностей. Также атлетическая комиссия Невады заморозила выплату гонорара дагестанскому бойцу.

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