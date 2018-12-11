Будущее Нурмагомедова и Макгрегора оставили под вопросом

Изначально комиссия планировала рассмотреть дело 10 декабря, но сначала представители Макгрегора, а затем Нурмагомедова запросили отсрочку на рассмотрение материалов.

На UFC 229 Хабиб досрочно победил Конора. После боя началась массовая драка в октагоне и за его пределами: Хабиб выпрыгнул из клетки и напал на спарринг-партнера ирландца, в этот момент Макгрегор подрался с товарищами по команде Нурмагомедова.