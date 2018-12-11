Приемная дочь зарезанного спасателя рассказала о событиях рокового вечера

Спасатель Сулев Каллавус, которого в субботу зарезали в Курессааре, посоветовал оскорблявшему его жену противнику выбирать выражения, рассказала приемная дочь жертвы Рут Пере. Спустя мгновение Каллавус без сознания лежал на земле. О том, насколько все серьезно, поняли лишь после прибытия скорой, пишет Postimees.
За несколько часов до трагических событий ведущий инспектор Ляэнеского спасательного центра Сулев Каллавус отмечал свой 52-ой день рождения вместе с супругой и друзьями. В пятницу вечером отужинали в ресторане Georg Ots Spa, затем перебрались в Väike Punane baar, а около полуночи - в ночной клуб Privilege, чтобы послушать выступающий там ансамбль, рассказала Рут Пере.
«В начале третьего мы вчетвером пошли в сторону Royal Gentlemen’s Club, рядом с которым находится стоянка такси, чтобы поехать на такси домой», - рассказала Пере.
Royal Gentlemen’s Club - стриптиз-клуб, находящийся в центре Курессааре на улице Торни, который в 2016 году привлек внимание СМИ как совместное предприятие супруги Сулева - Менди Каллавус и его приемной дочери Рут Пере.
По словам Пере, ее мать заметила стоявших перед клубом мужчин, которые разбили окно здания.
«Рядом с лестницей у Менди состоялся диалог с одним из мужчин - Яаном Палу, который признался, что это он разбил окно. Сулев охранял мать, стоя в метре-двух от нее», - вспоминает Пере. Затем приемная дочь вместе со своим спутником вошли в клуб.
«Мы едва успели подойти к барной стойке, как Менди крикнула нам из-за двери, что Сулев без сознания и нужно вызвать скорую», - продолжает Пере.
По ее словам, разбивший окно Яан Палу не выбирал выражений, и стоявший рядом с Менди Сулев Каллавус выступил вперед, чтобы ее защитить, и сказал Палу, чтобы тот, говоря с его женой, выбирал слова.
«Только перед прибытием скорой помощники, поворачивая Сулева, заметили кровь. Мы поняли, что ситуация серьезнее, чем кто-либо мог предположить», - рассказала Пере.
«Сулев стоял рядом, он не ввязался в потасовку, а призвал к порядку», - говорит приемная дочь.
Подозреваемые - 31-летний Ренно Кадак и 33-летний Яан Палу - скрылись с места происшествия. Их задержали в субботу утром. Кадака взяли дома, а Палу - на заправке Olerex, где он завтракал. Во время задержания никто из них не оказал сопротивления.
Поскольку в субботу ночью у полиции были основания полагать, что подозреваемые бегут на материк, утром были проверены все паромы, прибывшие в Виртсу. Из Пярну на помощь полицейским на Сааремаа отправился спецназ, пишет Saarte Hääl.
Поначалу вопрос о том, кто нанес Каллавусу смертельный удар ножом, был открытым. В воскресенье в прокуратуре подтвердили Saarte Hääl, что преступление совершил более молодой из сообщников - Ренно Кадак.
СМИ писали о четырех ударах ножом в область сердца, однако прокуратура эти детали ни подтверждает, ни опровергает. В лучшем случае обвиняемые предстанут перед судом через два месяца.
В воскресенье вечером суд дал санкцию на арест Кадака и Палу, поскольку нет гарантий, что, оставаясь на свободе, они не совершат новое преступление.
Признают ли подозреваемые свою вину, в прокуратуре пока не комментируют. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Она предполагает наказание в виде тюремного заключения сроком до 15 лет.
В ту же ночь, до убийства Сулева Каллавуса, Кадак и Палу напали с ножом на еще одного человека - 39-летнего мужчину, который сейчас находится в больнице.
Яан Палу и Ренно Кадак давно известны полиции. В 2012 году Saarte Hääl писал о том, как тогда еще 26-летнего Яана Палу признали виновным в нанесении телесных повреждений, самовольном проникновении в жилище и грубом нарушении общественного порядка. Его приговорили к году и восьми месяцам тюремного заключения.
4 января 2012 года Палу вместе с товарищем возле бара Kodulinna Lokaal в Курессааре напали на незнакомого молодого человека и избили его. Когда потерпевший упал, они продолжили избивать жертву ногами.
Спустя пару дней, в ночь на 6 января, Палу вместе с товарищем отправились в поселок Асте искать одного знакомого. Когда ночью им не открыли дверь, незваные гости вломились внутрь. Испуганная 52-летняя хозяйка попыталась вызвать полицию, на что Палу ударил женщину вилкой по голове.
До событий 2012 года суд наказывал Палу шесть раз.
Ренно Кадака в 2015 году признали виновным в краже и в поджоге квартиры в Харьюмаа в Табасалу. Как сообщал Õhtuleht, в квартире Кадака нашли 77,5 грамма чистого GHB, называемого в народе колпачками.
Оба подозреваемые сейчас находятся на испытательном сроке в связи с предшествующими наказаниями.