Приемная дочь зарезанного спасателя рассказала о событиях рокового вечера

За несколько часов до трагических событий ведущий инспектор Ляэнеского спасательного центра Сулев Каллавус отмечал свой 52-ой день рождения вместе с супругой и друзьями. В пятницу вечером отужинали в ресторане Georg Ots Spa, затем перебрались в Väike Punane baar, а около полуночи - в ночной клуб Privilege, чтобы послушать выступающий там ансамбль, рассказала Рут Пере.

«В начале третьего мы вчетвером пошли в сторону Royal Gentlemen’s Club, рядом с которым находится стоянка такси, чтобы поехать на такси домой», - рассказала Пере.

Royal Gentlemen’s Club - стриптиз-клуб, находящийся в центре Курессааре на улице Торни, который в 2016 году привлек внимание СМИ как совместное предприятие супруги Сулева - Менди Каллавус и его приемной дочери Рут Пере.

По словам Пере, ее мать заметила стоявших перед клубом мужчин, которые разбили окно здания.

«Рядом с лестницей у Менди состоялся диалог с одним из мужчин - Яаном Палу, который признался, что это он разбил окно. Сулев охранял мать, стоя в метре-двух от нее», - вспоминает Пере. Затем приемная дочь вместе со своим спутником вошли в клуб.

«Мы едва успели подойти к барной стойке, как Менди крикнула нам из-за двери, что Сулев без сознания и нужно вызвать скорую», - продолжает Пере.

По ее словам, разбивший окно Яан Палу не выбирал выражений, и стоявший рядом с Менди Сулев Каллавус выступил вперед, чтобы ее защитить, и сказал Палу, чтобы тот, говоря с его женой, выбирал слова.

«Только перед прибытием скорой помощники, поворачивая Сулева, заметили кровь. Мы поняли, что ситуация серьезнее, чем кто-либо мог предположить», - рассказала Пере.

«Сулев стоял рядом, он не ввязался в потасовку, а призвал к порядку», - говорит приемная дочь.

Подозреваемые - 31-летний Ренно Кадак и 33-летний Яан Палу - скрылись с места происшествия. Их задержали в субботу утром. Кадака взяли дома, а Палу - на заправке Olerex, где он завтракал. Во время задержания никто из них не оказал сопротивления.

Поскольку в субботу ночью у полиции были основания полагать, что подозреваемые бегут на материк, утром были проверены все паромы, прибывшие в Виртсу. Из Пярну на помощь полицейским на Сааремаа отправился спецназ, пишет Saarte Hääl.

Поначалу вопрос о том, кто нанес Каллавусу смертельный удар ножом, был открытым. В воскресенье в прокуратуре подтвердили Saarte Hääl, что преступление совершил более молодой из сообщников - Ренно Кадак.

СМИ писали о четырех ударах ножом в область сердца, однако прокуратура эти детали ни подтверждает, ни опровергает. В лучшем случае обвиняемые предстанут перед судом через два месяца.