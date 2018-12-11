Портал недвижимости City24 наградил лучших маклеров года

В пятницу, 7 декабря, в столичном клубе VABANK, портал недвижимости City24 вручил свои призы Aasta Täht («Звезда года») лучшим маклерам. Такое награждение проводится уже в третий раз, уточнил Kodustiil.
На основании отзывов и оценок клиентов портала City24 титула Aasta Täht удостоены десять лучших маклеров по недвижимости. Это специалисты, которые гордятся своей профессией, выполняют свою работу на высоком профессиональном уровне и с душой.
Лауреаты премии Aasta Täht 2018 City24:
- Кристийна Герасимова, Nordic Estates OÜ
- Кристи Йоосу, Vesper Kinnisvara OÜ
- Тийу Лебедев, LVM Kinnisvara OÜ
- Максим Моргунов, Uus Maa Kinnisvarabüroo OÜ
- Сирли Нурм, Lahe Kinnisvara Valdused OÜ
- Кюлли Оот, AVISO Kinnisvara OÜ
- Пилле Сильд, Capital Property OÜ (RE/MAX Capital)
- Андрус Соонсейн, Domare Kinnisvara OÜ
- Астра Тикас, RE Kinnisvara AS
- Йоовеп Вилимаа, City Property OÜ
Титулом Aasta Täht награждаются лучшие представители этой сложнейшей профессии на основании отзывов клиентов. В этом году портал недвижимости City24 получил более 5000 отзывов о работе маклеров.
Визитные карточки удостоенных звания City24 Aasta Täht 2018 лучших маклеров можно увидеть ЗДЕСЬ.
Фотографии с мероприятия находятся ЗДЕСЬ.