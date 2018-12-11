Вт, 11.12.2018
Мне сказали, что я слишком драматизирую, что сравнение с Германией 1930-х – это преувеличение, нет ничего подобного. Евгений Осиновский

Портал недвижимости City24 наградил лучших маклеров года

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Приз от руководителя портала City24 Карин Ноппель Кокеров получил маклер бюро недвижимости Uus Maa Максим Моргунов.

ФОТО: city24.ee

В пятницу, 7 декабря, в столичном клубе VABANK, портал недвижимости City24 вручил свои призы Aasta Täht («Звезда года») лучшим маклерам. Такое награждение проводится уже в третий раз, уточнил Kodustiil.

На основании отзывов и оценок клиентов портала City24 титула Aasta Täht удостоены десять лучших маклеров по недвижимости. Это специалисты, которые гордятся своей профессией, выполняют свою работу на высоком профессиональном уровне и с душой. 

Лауреаты премии Aasta Täht 2018 City24:

  • Кристийна Герасимова, Nordic Estates OÜ
  • Кристи Йоосу, Vesper Kinnisvara OÜ
  • Тийу Лебедев, LVM Kinnisvara OÜ
  • Максим Моргунов, Uus Maa Kinnisvarabüroo OÜ
  • Сирли Нурм, Lahe Kinnisvara Valdused OÜ
  • Кюлли Оот, AVISO Kinnisvara OÜ
  • Пилле Сильд, Capital Property OÜ (RE/MAX Capital)
  • Андрус Соонсейн, Domare Kinnisvara OÜ
  • Астра Тикас, RE Kinnisvara AS
  • Йоовеп Вилимаа, City Property OÜ

Титулом Aasta Täht награждаются лучшие представители этой сложнейшей профессии на основании отзывов клиентов. В этом году портал недвижимости City24 получил более 5000 отзывов о работе маклеров.

Визитные карточки удостоенных звания City24 Aasta Täht 2018 лучших маклеров можно увидеть ЗДЕСЬ. 

Фотографии с мероприятия находятся ЗДЕСЬ.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ