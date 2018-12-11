Найдено тело пропавшей в кругосветке дочери миллионера

Тело Грейс Миллан в воскресенье, 9 декабря, нашли на окраине Окленда, приблизительно в 25 километрах от молодежной гостиницы CityLife, в которой ее видели в последний раз в компании мужчины.

Грейс пропала 1 декабря - за день до 22 дня рождения.

По подозрению в убийстве задержан 26-летний мужчина, который в понедельник уже предстал перед судом.

Полиция считает, что молодые люди ранее не были знакомы, но никак не прокомментировала прозвучавшие в СМИ сведения, что молодые люди познакомились с помощью приложения Tinder.

"Я выйду встретиться с другом", - сказала девушка своим соседям по комнате в гостинице. В написанных сообщениях она указывала, что идет встретиться с парнем.

Грейс до дня исчезновения практически каждый день связывалась с семьей. Когда связь оборвалась, близкие начали беспокоиться.

Место, где было найдено тело девушки ФОТО: AP/Scanpix

Отец девушки Дейвид Миллан прибыл в Новую Зеландию, чтобы помочь следствию. В пятницу он попросил отозваться каждого, у кого есть любая информация о его дочери.

В воскресенье следователь Скотт Бирд сообщил, что останки, обнаруженные полицией, все еще не идентифицированы, но есть основания полагать, что они принадлежат Грейс Миллан.

"Вместе с этим поиски Грейс закончились. Это невыносимое время для семьи Миллан, и мы приносим свои глубочайшие соболезнования", - сказал он журналистам.

"Я чувствую огромную боль и стыд за то, что это произошло в нашей стране - в месте, которое гордится своим гостеприимством", - сказала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

"От имени Новой Зеландии я хочу извиниться перед семьей Грейс. Ваша дочь должна была быть здесь в безопасности, но так не произошло, и я за это извиняюсь".

Смерть Грейс Миллан потрясла Новую Зеландию, считающуюся очень безопасной страной для туристов. В стране, где живут практически пять миллионов жителей, в год регистрируют приблизительно 50 убийств.