Краевед Йосеф Кац баллотируется в Рийгикогу по списку Центристской партии

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, возглавившего избирательный список в первом избирательном округе, опыт и широкий кругозор Каца определенно оказались бы полезны в Рийгикогу. «Особенно в нынешнее время, когда внутренняя и внешняя политика преподносит множество вызовов, важны люди, которые помнят из истории больше, чем утренние заголовки новостных порталов или чьи-то посты в Facebook», - отмечает Кальюлайд.

Как сказал Йосеф Кац, когда он начинал работать журналистом, его часто спрашивали, почему из всех направлений он выбрал именно походы в замок Тоомпеа и Дом Стенбока? «Тогда я ответил, что политика сегодняшнего дня – эта история завтрашнего дня. Испытать себя в роли творца истории – тайная мечта любого историка, так почему бы не попробовать?» - сказал Йосеф Кац.

Йосеф Кац отметил также, что выдвигаться по списку Центристской партии он решил из-за программных установок партии, которые очень близки ему. «Социальная справедливость и формирование крепкого среднего класса близки мне. Вспоминая недавнее прошлое, стоит знать: наиболее динамично и целенаправленно ЭР развивалась в те годы, когда центристы входили в правящую коалицию или, возглавляли ее. Надеюсь, мой вклад поможет сохранить центристам ведущие позиции», - сказал Кац.