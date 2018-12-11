Фото: упавшей с трамплина в Техванди девушке понадобилась скорая помощь
11 декабря 2018, 9:33
16-летняя двоеборка Трийну Хаусенберг неудачно выполнила на 90-метровом трамплине в Техванди тренировочный прыжок и получила травму, которая потребовала вмешательства бригады скорой помощи.
"В результате неудачного прыжка девушка сначала ударилась коленом, а затем скатилась со склона. Девушка поранила лодыжку и ей наложили несколько швов - описывает случившееся страница двоевборцев и прыгунов с трамплина в Фейсбуке - Колено также пострадало, а характер повреждений будет высяснен в четверг в результате медицинского обследования".