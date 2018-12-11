Вт, 11.12.2018
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  • Фото: упавшей с трамплина в Техванди девушке понадобилась скорая помощь

Фото: упавшей с трамплина в Техванди девушке понадобилась скорая помощь

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16-летней спортсменке понадобилась помощь врачей.

ФОТО: Eesti kahevõistluse ja suusahüpete Facebooki lehekülg

16-летняя двоеборка Трийну Хаусенберг неудачно выполнила на 90-метровом трамплине в Техванди тренировочный прыжок и получила травму, которая потребовала вмешательства бригады скорой помощи.

"В результате неудачного прыжка девушка сначала ударилась коленом, а затем скатилась со склона. Девушка поранила лодыжку и ей наложили несколько швов - описывает случившееся страница двоевборцев и прыгунов с трамплина в Фейсбуке - Колено также пострадало, а характер повреждений будет высяснен в четверг в результате медицинского обследования".

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