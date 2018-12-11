В Нарве подожгли автомобили

Rus.Postimees.ee112В Нарве подожгли автомобилиВ Нарве подожгли автомобилиrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать11 декабря 2018, 9:34Горящий автомобиль. Снимок иллюстративный.ФОТО: Lõuna päästekeskusВ ночь на вторник в Нарве горели автомобили, сообщили в пресс-службе Идаского спасательного центра.Информация о пожаре на улице А. Даумана поступила в Центр тревоги ночью 11 декабря в 01.25: горели два автомобиля, тепловые повреждения получила еще одна машина.Предполагаемая причина пожара - поджог.Работы по тушению закончились в 02.09.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьнарваподжог