Вт, 11.12.2018
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В Нарве подожгли автомобили

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Горящий автомобиль. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Lõuna päästekeskus

В ночь на вторник в Нарве горели автомобили, сообщили в пресс-службе Идаского спасательного центра.

Информация о пожаре на улице А. Даумана поступила в Центр тревоги ночью 11 декабря в 01.25: горели два автомобиля, тепловые повреждения получила еще одна машина.

Предполагаемая причина пожара - поджог.

Работы по тушению закончились в 02.09.

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