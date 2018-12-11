По словам мужчины, укравшего более тысячи велосипедов, ему стыдно перед матерью

В городе студентов он хорошо известен: полицейские узнают его на записях камер видеонаблюдения по походке, знаком он и прокурорам. Настолько же, насколько Йеэрет знаком полиции, знают его и в Тартуской тюрьме. У него три действующих уголовных наказания за кражи от 2014, 2017 и 2018 годов, а также много приговоров по уголовным делам, уже ушедшим в архив.

На данный момент 46-летний Йеэрет около года находится в камере и выйдет на свободу только через три с половиной года. «50-летие я отмечу тут»,- сказал он журналисту во время разговора в комнате свиданий.

По данным прокуратуры, впервые Йеэрет попал под следствие в 1994 году, а перед комиссией по делам несовершеннолетних он предстал уже в 1987 году.

Сотни велосипедов

Насколько известно полиции, Йеэрет украл почти 300 велосипедов, а сам он говорит, что это лишь вершина айсберга: краж точно было более тысячи. Он не гордится своими кражами, скорее ему стыдно перед матерью, и говорить об этом он не очень хочет: «Скорее жизнь так пошла, да и друзья помоги выйти на кривую дорожку».

Почему именно велосипеды? «Их проще украсть,- отвечает Йеэрет. – Ломаешь замок и уезжаешь». Кража одного велосипеда происходит быстро, у Йеэрета это занимает не больше минуты.

«Иногда я удивляюсь, что люди запросто покупают велосипед за 800 евро и защищают его купленным за три евро в Maxima замком»,- говорит Йеэрет. Одним словом, люди сами упрощают процесс кражи велосипеда. Опытный вор советует пользоваться U-замками, они надежнее и кусачками их так просто не перекусить.

Йеэрет настолько знаком полиции, что его узнают и со спины, и по походке. ФОТО: Лыунаская префектура полиции

Йеэрет рассказал, что самым успешными было кроновое время, тогда ему удалось украсть самый дорогой в его жизни велосипед, на котором он заработал более 19 000 крон. Перед введением евро за одну ночь ему удалось увести около 15 велосипедов и заработать 22 000 крон. Это было время, когда велосипед было легко продать, сейчас уже не так, а потому после освобождения у Йеэрета есть план начать новую жизнь приличного человека.

«В следующем году я должен попасть в тюрьму открытого типа, тогда можно будет пойти на работу в мастерскую по металлу»,- говорит Йеэрет. Он надеется после освобождения продолжить работать в мастерской. Йеэрету нужны деньги, потому что судебных издержек и других счетов накопилось на сумму, превышающую 20 000 евро.

Во время общения, Йеэрет производит впечатление вежливого человека, что подтвердил и прокурор. Благодаря этому, прежде ему удавалось освобождаться из тюрьмы условно-досрочно. «Это то, что мне привили дома»,- говорит Йеэрет.

Первая встреча