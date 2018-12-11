По словам мужчины, укравшего более тысячи велосипедов, ему стыдно перед матерью

В 1978 году тогда еще шестилетний Индрек Яеэрет заметил у соседского мальчишки велосипед. Его он украл. Теперь, 40 лет спустя Йеэрет сидит за кражи в Тартуской тюрьме, пишет Tartu Postimees.
В городе студентов он хорошо известен: полицейские узнают его на записях камер видеонаблюдения по походке, знаком он и прокурорам. Настолько же, насколько Йеэрет знаком полиции, знают его и в Тартуской тюрьме. У него три действующих уголовных наказания за кражи от 2014, 2017 и 2018 годов, а также много приговоров по уголовным делам, уже ушедшим в архив.
На данный момент 46-летний Йеэрет около года находится в камере и выйдет на свободу только через три с половиной года. «50-летие я отмечу тут»,- сказал он журналисту во время разговора в комнате свиданий.
По данным прокуратуры, впервые Йеэрет попал под следствие в 1994 году, а перед комиссией по делам несовершеннолетних он предстал уже в 1987 году.
Сотни велосипедов
Насколько известно полиции, Йеэрет украл почти 300 велосипедов, а сам он говорит, что это лишь вершина айсберга: краж точно было более тысячи. Он не гордится своими кражами, скорее ему стыдно перед матерью, и говорить об этом он не очень хочет: «Скорее жизнь так пошла, да и друзья помоги выйти на кривую дорожку».
Почему именно велосипеды? «Их проще украсть,- отвечает Йеэрет. – Ломаешь замок и уезжаешь». Кража одного велосипеда происходит быстро, у Йеэрета это занимает не больше минуты.
«Иногда я удивляюсь, что люди запросто покупают велосипед за 800 евро и защищают его купленным за три евро в Maxima замком»,- говорит Йеэрет. Одним словом, люди сами упрощают процесс кражи велосипеда. Опытный вор советует пользоваться U-замками, они надежнее и кусачками их так просто не перекусить.
Йеэрет рассказал, что самым успешными было кроновое время, тогда ему удалось украсть самый дорогой в его жизни велосипед, на котором он заработал более 19 000 крон. Перед введением евро за одну ночь ему удалось увести около 15 велосипедов и заработать 22 000 крон. Это было время, когда велосипед было легко продать, сейчас уже не так, а потому после освобождения у Йеэрета есть план начать новую жизнь приличного человека.
«В следующем году я должен попасть в тюрьму открытого типа, тогда можно будет пойти на работу в мастерскую по металлу»,- говорит Йеэрет. Он надеется после освобождения продолжить работать в мастерской. Йеэрету нужны деньги, потому что судебных издержек и других счетов накопилось на сумму, превышающую 20 000 евро.
Во время общения, Йеэрет производит впечатление вежливого человека, что подтвердил и прокурор. Благодаря этому, прежде ему удавалось освобождаться из тюрьмы условно-досрочно. «Это то, что мне привили дома»,- говорит Йеэрет.
Первая встреча
Следователь по особым делам Лыунаской префектуры Лилиан Палу припомнила, что впервые она услышала о Йеэрете в 2013 году. Последние два уголовных дела вела сама Палу. Она добавила, что в последний раз Йеэрет освободился из тюрьмы раньше назначенного срока: «Конечно, не было ничего удивительного в том, что он вышел лишь с одной целью – снова начать воровать».
Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Сильва Роод подтвердила, что Йеэрет освободился из тюрьмы и снова взялся за старое: «В прошлом уголовном деле у нас были показания свидетеля, которые подтвердили, что как только 17 августа Йеэрет вышел на свободу, он тут же отправился к своему знакомому и поинтересовался, нет ли у того кусачек. Первое преступление, которое он совершил, и которое было доказано, датируется 19 августа, то есть через два дня после выхода из тюрьмы».
В последний раз Йеэрет вышел из Тартуской тюрьмы 27 октября 2017 года, а полиция задержала его 22 января 2018 года. До того, он освободился 17 августа 2016 года и его задержали в конце августа. В 2016 году у него было три эпизода кражи в течение трех недель, в прошлом году за три месяца их было 22.
Роод говорит, что Йеэрет в своей жизни очень мало работал, а кражи велосипедов стали для него источником доходов. По словам прокурора, в уголовном деле от 2017 года сыщикам удалось получить письма, которые он отправлял из тюрьмы своему другу: «В письмах он говорил об „увеличении“ клиентуры».
У Йеэрета был даже план поехать воровать в Финляндию и вообще выйти на пределы Эстонии: «У него был план – чем больше воровать, тем лучше. Он даже подсчитывал, сколько раз краж у него было всего».
Прокурор говорит, что Йеэрет критически относится и к полиции: «Он сказал, что полиция ничего не может доказать».
Следователь по особым делам Палу признала, что доказывать – это самое сложное: «Мы отдаем человека под суд с тремя эпизодами, которые смогли доказать, а в действительности их больше. Полиция пытается установить столько эпизодов краж, сколько получается».
«Так в некоторых случаях сыщики уверены, что на совести Йеэрета и какая-то другая кража велосипеда, но если не получится найти достаточного количества доказательств, невозможно отдать кого-то под суд на одних только догадках»,- сказал старший следователь Лыунаской префектуры Яан Томингас. И хотя Йеэрет постоянно сидит за свои поступки в тюрьме, ясно, что часть краж все же не были доказаны.
Томингас работал при задержаниях Йеэрета три или четыре раза: «Он никогда не оказывает сопротивления, но и не сотрудничает со следствием. Хочет, чтобы ему немного помогли: подняться с постели, выйти из комнаты. Он ждет, чтобы полиция была более решительной».
Новая возможность
По словам Йеэрета, после освобождения на старую дорожку он уже не вернется: «Велосипеды стало не так просто продавать, и появилось много молодых. Настало время стать приличным».
Следователь по особым делам Палу отметила, что заглянуть внутрь человека невозможно: «Но я все же дала бы человеку возможность, вдруг теперь он заглянет в паспорт и попробует что-то другое».
На основании прежнего опыта Томингас говорит, что Йеэрет никогда не проявлял интерес к тому, чтобы изменить свой образ жизни.
Палу считает, что пока есть спрос будет и предложение: «Йеэрет сам признался, что освободился в очень плохое время: приближалась зима и велосипеды не получалось продавать так же успешно». Она добавила, как только велосипеды перестанут быть ходовым товаром, Йеэрет пойдет и украдет, например, пилу.
Роод придерживается того же мнения: «До тех пор, пока у него получается реализовывать велосипеды, он может продолжать свою деятельность». По словам Роод, очень много украденных Йеэретом велосипедов были проданы обычным людям: «Если бы он украл, а избавиться от вещей не получилось бы, то он бы явно больше не воровал».
Следователь по особым делам Палу напоминает людям, что для велосипедов нужно покупать нормальные замки и не стоит ничего брать у воров. То есть, снова действует истина: если предложение слишком хорошее, то к этому нужно относиться критически.
Советы полиции
- Не оставляйте свой велосипед без замка и без присмотра.
- От воров лучше защитит U-замок, а сам велосипед лучше всего оставлять в запертом помещении.
- Правильная установка замка: замок нужно прикрепить к раме и к заднему колесу. В противном случае вор заберет только раму, или дорогое заднее колесо вместе с ней, а хозяину на память останется только замок с передним колесом.
- Отметьте свой велосипед, или добавьте ему особых примет.
- Если велосипед все же украли, обязательно сообщите об этом в полицию, и следите за базой данных полиции, где выставляются найденные вещи http://politsei.ee/et/politsei-palub-abi/leitud-esemed/.