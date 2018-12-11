Эстонская волость заплатит каждому новому жителю за переезд

Цель кампании - приведение в порядок данных регистра и привлечение новых жителей в волость. Каждому, кто зарегистрируется с 1 ноября по 18 декабря жителем Ныо и чьим местом жительства, согласно данным Регистра народонаселения по состоянию до 1 января 2018 года, не была волость Ныо, выплатят одноразовое пособие в размере ста евро.

Получатель денежного пособия должен быть зарегистрирован жителем Ныо по состоянию на 1 января 2019 года. Между всеми людьми, местом жительства которых по состоянию на 1 января 2019 года будет волость Ныо, будет разыграно одноразовое пособие в размере 300 евро. Розыгрыш организует волостная управа Ныо. Пособие выплатят не позднее февраля 2019 года.