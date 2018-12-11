В Таллинне пройдет мастер-класс эксперта моды Эвелины Хромченко: спешите выиграть билеты!

Завтра, 12 декабря, в 19:00 в отеле Hilton Tallinn Park в Таллинне состоится мастер-класс эксперта моды Эвелины Хромченко «Модный сезон весна-лето 2019». Портал Rus.Postimees разыгрывает два билета на это мероприятие.
В первой части мастер-класса международный эксперт моды прочтет лекцию о самых актуальных тенденциях сезона весна-лето 2019 - слушатели не только узнают о трендах, но и поймут, как вечная классика проявляется в грядущем сезоне, как соединить в одном гардеробе практичность и экстравагантность, с чем сочетать новые оттенки, расцветки, формы и линии, что можно достать из своих запасов, а во что инвестировать. Эвелина Хромченко популярно объяснит, как выглядеть на миллион вне зависимости от бюджета, возраста, размера, национальных привычек и цвета волос.
Во время получасового перерыва слушатели смогут отправить Эвелине записки с вопросами, на которые она ответит во второй части мастер-класса.
«Школа моды Эвелины Хромченко» работает по принципу edutainment (неологизм-сокращение от educational entertainment). Это популярный во всем мире вид развлечения, которое призвано обучать в очень доступной форме.
«Мода - это не высшая математика, это игра. И не для избранных, а для всех. Я готова понятно объяснить правила. Применив данные мною формулы на практике, мои слушатели с удивлением понимают, как облегчили себе жизнь. И удивляются, почему сами не поняли этого раньше - ведь все элементарно просто», - Эвелина Хромченко.
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
Условия розыгрыша вы найдете в окошке ниже, там же можно легко и быстро принять участие в конкурсе. Желаем всем удачи!