Налоговый департамент трясет мелкие фирмы, чтобы они выплачивали себе более высокие зарплаты

В этом году Налогово-таможенный департамент сделал сотням фирм, состоящим из одного работника, замечание, чтобы они прекратили наслаждаться доходом от дивидендов и, наконец, стали платить себе зарплату. По мнению сторонних наблюдателей, Налоговый департамент перегибает палку, пишет Postimees.
Таких фирм, где владелец, член правления и работник – одно и то же лицо, в Эстонии тысячи, и в этом нет ничего странного. В поле зрения Налогового департамента попадают наверняка те фирмы из одного человека, где руководитель каждый день на работе, активно занимается продажей и руководством, но вместо рыночной зарплаты выплачивает себе минимальную зарплату в 500 евро, а остальное берет себе в качестве дивидендов.
Три вида любителей OÜ
Цель этой распространенной забавы – избежать 33-процентного соцналога и платежей по страхованию от безработицы. Намного удобнее и дешевле раз в год или даже каждый месяц выплачивать себе дивиденды, которые всего лишь облагаются 20-процентным подоходным налогом. В то же время благодаря минимальной зарплате сохраняется медицинское страхование. Все это как будто законно, но, по мнению Налогового департамента, по сути это – уклонение от налогов.
Из статистики следует, что подобная тенденция достигла пика в прошлом году, когда число предпринимателей, уменьшивших налоговую нагрузку, достигло почти 1800. Годом ранее их было 1410. Проблему, по словам Налогового департамента, усугубил рост экономики.
Налоговый департамент делит фирмы из одного человека на три группы. Одни – это те, которые не платят себе ни цента зарплаты. Другие платят минималку до 500 евро. Третьи берут сумму, которая превышает минимальную зарплату, но достигает 70 процентов от среднего по сектору. В то же время предприниматели берут из фирмы доход собственника, который гарантирует им беззаботное житье. В прошлом году «бедные по зарплате» предприниматели в среднем получали доход в 1807 евро в месяц, нанеся государство ущерб приблизительно в 5,4 миллиона евро.
Возьмут на мушку
В этом году Налоговый департамент стал пристальнее присматриваться к фирмам одного человека, ходящих по краю дозволенного. Это подтверждает и статистика, из которой следует, что за 11 месяцев этого года число получателей дивидендов уменьшилось почти на треть. Благодаря этому соцналога поступило на 1,5 миллиона евро больше. Но бросается в глаза, что в отличие от числа получателей дивидендов суммы дивидендов настолько не уменьшились. Это означает, что те, кто выплачивает себе дивиденды, делают это больше, чем раньше.
Кто тот умник, который скажет, где проходит граница между активной и пассивной работой и какая зарплата является средней на рынке?
Налоговый департамент не горит желанием объяснять, что они сделали, чтобы проредить ряды любителей OÜ. Пресс-секретарь департамента Кайа-Лийза Табри сказала, что они просто консультировали проблемных плательщиков дивидендов, обратив внимание на возможные налоговые риски. «Если в результате консультирования риск не будет снижен, при необходимости мы начинаем налоговое производство», - пояснила Табри. До сих пор их не начинали рассматривать.
Хотя Министерство финансов годами заявляло, что проблему налогов в фирмах из одного человека собираются взять под контроль с помощью более определенных правил и регуляций и, возможно, с помощью поправок к закону, до сих пор этого не случилось. Сделать это крайне сложно, поскольку каждый случай отличается от другого. Кто тот умник, который скажет, где проходит граница между активной и пассивной работой и какая зарплата является средней на рынке?
Поэтому Минфин делает ставку на то, чтобы Налоговый департамент продолжал разъяснительную работу и при необходимости проверял фирмы. В законах пока не планируется ничего менять.
Как покупка алкоголя в Латвии
Эстонский экономический эксперт, глава Эстонского союза налогоплательщиков Лассе Лехис считает, напротив, что деятельность Налогового департамента – проведение кампаний и похлопывание по плечу вероятных грешников – довольно сомнительна. Он уверен, что, если в государстве введена минимальная зарплата, ни у кого нельзя насильно требовать, чтобы он платил больше.
“Это как призвать отказаться от покупки алкоголя в Латвии. Можно давить на совесть людей, но есть разница, делать это с помощью социальной рекламы или ругать конкретного предпринимателя, плохо скрывая угрозу”, - сказал Лехис. Он указал на то, что Налоговый департамент стал сам заниматься законотворчеством в скрытой форме.
Кроме того, Лехис считает, что пропагандистская кампания Налогового департамента несправедлива по отношению ко всем тем, кто в течение десяти лет пытался найти разумные правила для того, чтобы решить проблему. “Теперь как будто вся эта работа идет насмарку, поскольку Налоговый департамент просто приходит и спрашивает”, - пояснил он.
Второй налоговый эксперт, партнер KPMG Йоэль Зернаск считает, что речь идет о серой зоне. Он привел аргументы в поддержку обеих сорон. «Я не считаю хорошим тоном выплату минимальной зарплаты в ситуации, когда доход от дивидендов превышает доход от зарплаты в десять с лишним раз», - сказал он, однако добавил, что с другой стороны, странна и прозвучавшая пару лет назад идея определить в каждой сфере разрешенную маржу прибыли и обложить налогом остальной доход от зарплаты.
По его словам, несправедливо напрямую сравнивать доход собственника от предпринимательства и доход от зарплаты – в первом случае степень риска просто намного выше, и это при условии, что речь идет все же о настоящем предпринимательстве, а не сокрытии дохода от зарплат. “Естественно, что предприниматель, создающий рабочие места и вносящий вклад в общество и экономику, получает часть своего дохода в качестве дохода собственника”, - заметил Зернаск.
Он не верит, что проблему можно урегулировать с помощью закона. “Государство может, скорее, внести свой вклад в то, чтобы у предпринимателей было больше мотивации платить налог”, - считает налоговый эксперт. Он добавил, что Налоговый департамент мог бы заниматься ловлей большой рыбы, а не бичеванием мелких предпринимателей. “Все мы хотим с гордостью говорить об эстонских историях успеха, однако, чтобы это было возможным, важно, чтобы новые начинания не задушили на очень уязвимой стадии”.