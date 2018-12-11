Налоговый департамент трясет мелкие фирмы, чтобы они выплачивали себе более высокие зарплаты

Таких фирм, где владелец, член правления и работник – одно и то же лицо, в Эстонии тысячи, и в этом нет ничего странного. В поле зрения Налогового департамента попадают наверняка те фирмы из одного человека, где руководитель каждый день на работе, активно занимается продажей и руководством, но вместо рыночной зарплаты выплачивает себе минимальную зарплату в 500 евро, а остальное берет себе в качестве дивидендов.

Три вида любителей OÜ

Цель этой распространенной забавы – избежать 33-процентного соцналога и платежей по страхованию от безработицы. Намного удобнее и дешевле раз в год или даже каждый месяц выплачивать себе дивиденды, которые всего лишь облагаются 20-процентным подоходным налогом. В то же время благодаря минимальной зарплате сохраняется медицинское страхование. Все это как будто законно, но, по мнению Налогового департамента, по сути это – уклонение от налогов.

Из статистики следует, что подобная тенденция достигла пика в прошлом году, когда число предпринимателей, уменьшивших налоговую нагрузку, достигло почти 1800. Годом ранее их было 1410. Проблему, по словам Налогового департамента, усугубил рост экономики.

Налоговый департамент делит фирмы из одного человека на три группы. Одни – это те, которые не платят себе ни цента зарплаты. Другие платят минималку до 500 евро. Третьи берут сумму, которая превышает минимальную зарплату, но достигает 70 процентов от среднего по сектору. В то же время предприниматели берут из фирмы доход собственника, который гарантирует им беззаботное житье. В прошлом году «бедные по зарплате» предприниматели в среднем получали доход в 1807 евро в месяц, нанеся государство ущерб приблизительно в 5,4 миллиона евро.

Возьмут на мушку

В этом году Налоговый департамент стал пристальнее присматриваться к фирмам одного человека, ходящих по краю дозволенного. Это подтверждает и статистика, из которой следует, что за 11 месяцев этого года число получателей дивидендов уменьшилось почти на треть. Благодаря этому соцналога поступило на 1,5 миллиона евро больше. Но бросается в глаза, что в отличие от числа получателей дивидендов суммы дивидендов настолько не уменьшились. Это означает, что те, кто выплачивает себе дивиденды, делают это больше, чем раньше.

Кто тот умник, который скажет, где проходит граница между активной и пассивной работой и какая зарплата является средней на рынке?

Налоговый департамент не горит желанием объяснять, что они сделали, чтобы проредить ряды любителей OÜ. Пресс-секретарь департамента Кайа-Лийза Табри сказала, что они просто консультировали проблемных плательщиков дивидендов, обратив внимание на возможные налоговые риски. «Если в результате консультирования риск не будет снижен, при необходимости мы начинаем налоговое производство», - пояснила Табри. До сих пор их не начинали рассматривать.