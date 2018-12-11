В Эстонии подешевела электроэнергия: причина неожиданная

На минувшей неделе цена на электроэнергию снижалась во всех Балтийских странах, наиболее значительное падение цены фиксировалось в Литве, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
По мнению экспертов Elektrum Lietuva, падение цен обусловлено увеличением количества осадков, которые заполнили резервуары ГЭС стран Северной Европы. Снижению цен способствовало сокращение стоимости разрешений на загрязняющие выбросы и рост объемов производства электроэнергии на ветровых установках.
В Литве и Латвии цена на минувшей неделе снизилась соответственно на 7% и на 6% - до 52,47 евро за мегаватт-час. В Эстонии она снизилась на 5% - до 51,76 евро за мегаватт-час.
Потребление электроэнергии в Балтийских странах на минувшей неделе сократилось на 3% - до 604 гигаватт-час, между тем ее производство уменьшилось на 13% - до 333 гигаватт-час. На прошлой неделе Балтийские страны произвели 55% требующейся им электроэнергии.