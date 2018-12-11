В Эстонии подешевела электроэнергия: причина неожиданная

По мнению экспертов Elektrum Lietuva, падение цен обусловлено увеличением количества осадков, которые заполнили резервуары ГЭС стран Северной Европы. Снижению цен способствовало сокращение стоимости разрешений на загрязняющие выбросы и рост объемов производства электроэнергии на ветровых установках.

В Литве и Латвии цена на минувшей неделе снизилась соответственно на 7% и на 6% - до 52,47 евро за мегаватт-час. В Эстонии она снизилась на 5% - до 51,76 евро за мегаватт-час.