Искусство резни и бог примирения

Всё это можно долго и умно интерпретировать: то ли Реза вскрывает язвы буржуазного общества, чуть припудренного политкорректностью, то ли показывает, что люди всегда остаются хищниками, какими технологиями их ни обкладывай, то ли речь и вовсе о психологии: не умеем мы разруливать конфликты и подавлять гнев, не учат нас этому в школе. Химии и физике учат, а искусству примирения – нет...

Хорошее произведение искусства тем и отличается, что в нем можно увидеть разное. Как в другой пьесе Реза, «Art», когда трое закадычных друзей ссорясь обсуждают, есть на белом холсте с белыми полосами лыжник в белом костюме на снегу – или нет. Но Лось, изменив название, заострил внимание именно на примирении. Которое, как кажется, недостижимо. Но которого каким-то чудом необходимо достичь.

Коллективный боевой танец на четверых

В спектакле «Искусство примирения» функционально всё. Любая вещь, любая реплика становится жертвоприношением богу резни. Вот лишь одна деталь: по сцене расставлены белые тюльпаны, прекрасные цветы, которые герои шаг за шагом вытаптывают, – зримый символ того, как не подавленный вовремя гнев уничтожает всё живое.

Герои одну за другой сбрасывают с себя социальные и прочие маски, словно луковица очищается до самой сердцевины, и все эти слои идут в топку раздора. Начиная, понятно, с социального статуса: Мишель (Дмитрий Косяков) – продавец хозтоваров, в то время как Ален (Виктор Марвин) – адвокат; чувствуете, как намечается конфликт? И у адвокатов, и у продавцов – собственная гордость. С другой стороны, супруга Мишеля Вероника (Татьяна Егорушкина) – не просто продавец в книжном, она еще и писатель, специалист по межэтническому конфликту в Судане. А Аннета (Анна Сергеева) – только лишь «консультант по объектам культурного наследия».

Да мало ли причин можно найти, чтобы зафитюлить ближнему в глаз?