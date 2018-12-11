Тренды на рынке недвижимости: повышение цен и рост популярности умных домов и студий

По данным OECD.Stat, в Эстонии индекс цен на жилье с начала 2016 года и до конца второго квартала 2018 года вырос на 15,9%, в Латвии – на 15,4%, в Литве – 14,6%, на Украине - 12%. Беря за основу собранные и проанализированные RIA.com Marketplaces OÜ данные, можно сделать вывод, что тенденция роста стоимости квадратного метра продлится как минимум до конца 2020 года.

По словам члена правления RIA.com Marketplaces OÜ Николая Злотницкого, один из главных трендов рынка недвижимости в Эстонии, Латвии, Литве и Украине – это смарт-квартиры, а также студии. «Интерес покупателей к этому виду недвижимости начался в 2017 году и набирает обороты. Но стоит отметить, что в Таллинне, в отличие от большинства столиц Восточной Европы, дорогие квартиры также пользуются большой популярностью. Качество строительства уходит на второй план, а во главу угла ставятся проработанная инфраструктура, облагороженная и закрытая территория, наличие паркингов, детских площадок и так далее», - сказал Злотницкий.

Все больше людей ищут недвижимость в онлайн-классифайдах. В среднем покупатели ищут нужный объект больше месяца, посещая десятки сайтов. При этом покупатели сравнивают и изучают цены, посещают не только онлайн-классифайды, но и сайты застройщиков. Люди также читают отзывы о продавцах и бюро недвижимости. Если в 2015 году 30% людей искали в своих смартфонах информацию по поводу недвижимости, то в 2018 году эта цифра уже перевалила за 50%. 96% людей искали недвижимость с помощью десктопа. 34% людей, которые приобрели недвижимость, смотрели связанное с недвижимостью видео.