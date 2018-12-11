Наводящего ужас на отделение принудительного лечения убийцу и ютубера поместили в отдельную палату

Выставивший почти за год в интернет десятки видеороликов, находящийся в отделении принудительного лечения Ямеялаской психиатрической клиники убийца за последние полгода не смог сделать больше ни одной видеозаписи, поскольку его поместили в отдельную палату, пишет Sakala.
«Ситуация взята под контроль»,- заверил председатель правления Вильяндиской больницы Прийт Тампере. По его словам, нельзя утверждать, что отделение принудительного лечения психиатрической клиники совершенно безопасно для работников, поскольку это рабочее место с высоким уровнем опасности, однако, возникшей весной угрозы там больше нет.
В середине лета СМИ узнали о том, что отправленный на 20 лет за решетку за убийство двух человек мужчина, который отказался от лечения, снимал в отделении принудительного лечения самого себя и других пациентов, выкладывал ролики для всеобщего просмотра в Youtube и нападал на работников. Предположительно, после одного такого нападения из больницы уволился его лечащий врач.
Новые палаты
После этого Вильяндиская больница обратилась в Министерство юстиции, чтобы отказывающихся от лечения направленных на принудительное лечение пациентов отправляли в тюрьму, где есть больше методов безопасности. Министерство осталось при мнении, что это невозможно, поскольку направленных на принудительное лечение нельзя держать в тюрьме. Главный врач психиатрической клиники больницы Мадис Пакрсепп объяснил изданию, что если человек отказывается от лечения, его нельзя лечить силой, а потому нет причин держать его в больнице.
В результате обсуждения, психически больной убийца двух человек все же остался в Ямеяла, но в отделении принудительного лечения было построено подразделение с двумя палами средней безопасности, в которых данный человек сейчас является единственным обитателем. Это означает, что он отделен от других, но не находится в усмирительном помещении, использование которого регулируется очень жесткими требованиями, и куда пациента нельзя помещать на длительный период.
Руководитель по лечебной части области душевного здоровья Вильяндиской больницы Катрин Каарма объяснила, что в отделение перевели дополнительных работников: «Большее количество персонала, адаптированное лечение и обновленная среда обитания не позволяют заниматься запрещенной деятельностью, в том числе, снимать видео». Прийт Тампере добавил, что для того, чтобы нанять дополнительный персонал деньги получили от Министерства социальных дел.
По-прежнему больнице доставляет хлопот теснота помещений отделения принудительной помощи, поскольку в доме, построенном на 80 пациентов, сейчас находятся 114 больных. Кроме того, расположение комнат в доме очень плохое, а потому для направленных на принудительное лечение нужно новое здание.
Новый дом в планах
По словам Прийта Тампере, это строительство сейчас находится на пятом месте в очереди ожидания больницы. Сейчас очень активно занимаются строительством нового главного здания в центре города, и в то же время готовятся к строительству трех зданий в Ямеяла для пациентов, нуждающихся в особом уходе: «Строительство нового дома для отделения принудительного лечения, таким образом, это – пятое здание».
Будущим летом руководство больницы надеется немного улучшить ситуацию небольшим ремонтом в имеющемся доме. Прежде всего, сосредоточатся на улучшении вентиляции. Но помещений это не добавит.
Катри Каарма объяснила, что во втором комплексе больница открыла отдельное подразделение для пациентов, находящихся на принудительном лечении, в котором введен больше легкий режим: «В случае необходимости найдем еще возможности для расширения площади. Конечно, мы не считаем разумным более раннюю выписку опасных пациентов по причине нехватки помещений».
Угрозы, нападения и запрещенный смартфон
О проблемах с отправленным в отделение принудительного лечения Вильяндиской больницы осужденным общественность узнала в июне этого когда, когда руководство сферы душевного здоровья больницы составило письмо министерству, в котором они обратили внимание на отказывающегося от лечения пациента, который угрожает и нападает на них, снимает происходящее на смартфон и выкладывает видео в Youtube.
Пациент попал в тюрьму несколько лет назад, поскольку убил двух человек. Его приговорили к 20 годам лишения свободы. За годы, проведенные в тюрьме, его душевное здоровье ухудшилось, и суд отправил его в Ямеяла на принудительное лечение. От лечения он отказался, а вместо этого начал нападать на медицинских работников.
Чуть больше года назад он начал снимать в отделении как себя, так и других пациентов, открыто выставляя ролики и интернете. Под большей частью видео он на русском языке писал претензии к работе больницы, или обращения к общественности. Больница объяснила, что смартфон пациенту, конечно, запрещен, но во время обысков работникам больницы так и не удалось его найти. И это было одной из причин, почему больница обратилась за помощью в тюрьму.
Для изоляции опасных пациентов прежде у больницы была только усмирительная камера, но находящегося на лечении человека нельзя держать там больше двух часов. После этого персонал должен писать объяснения, почему они вынуждены и дальше пользоваться камерой. За деятельностью всех психиатрических отделений Эстонии надзирают Департамент здоровья и канцлер юстиции. Если получится так, что в результате какого-то случая насилия пациента придется поместить в отдельное помещение, или привязать к кровати, больница обязана сообщить об этом Департаменту здоровья.