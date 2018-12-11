Наводящего ужас на отделение принудительного лечения убийцу и ютубера поместили в отдельную палату

Угрозы, нападения и запрещенный смартфон

О проблемах с отправленным в отделение принудительного лечения Вильяндиской больницы осужденным общественность узнала в июне этого когда, когда руководство сферы душевного здоровья больницы составило письмо министерству, в котором они обратили внимание на отказывающегося от лечения пациента, который угрожает и нападает на них, снимает происходящее на смартфон и выкладывает видео в Youtube.

Пациент попал в тюрьму несколько лет назад, поскольку убил двух человек. Его приговорили к 20 годам лишения свободы. За годы, проведенные в тюрьме, его душевное здоровье ухудшилось, и суд отправил его в Ямеяла на принудительное лечение. От лечения он отказался, а вместо этого начал нападать на медицинских работников.

Чуть больше года назад он начал снимать в отделении как себя, так и других пациентов, открыто выставляя ролики и интернете. Под большей частью видео он на русском языке писал претензии к работе больницы, или обращения к общественности. Больница объяснила, что смартфон пациенту, конечно, запрещен, но во время обысков работникам больницы так и не удалось его найти. И это было одной из причин, почему больница обратилась за помощью в тюрьму.

Для изоляции опасных пациентов прежде у больницы была только усмирительная камера, но находящегося на лечении человека нельзя держать там больше двух часов. После этого персонал должен писать объяснения, почему они вынуждены и дальше пользоваться камерой. За деятельностью всех психиатрических отделений Эстонии надзирают Департамент здоровья и канцлер юстиции. Если получится так, что в результате какого-то случая насилия пациента придется поместить в отдельное помещение, или привязать к кровати, больница обязана сообщить об этом Департаменту здоровья.