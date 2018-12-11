Фестиваль на пересечении столетий

По словам директора Таллиннского городского театра Райво Пылдмаа, важности этому событию прибавляет празднование столетия Латвийской и Эстонской Республик. «Стоит отметить, что фестиваль этого года, посвященный Алвису Херманису, состоится на пересечении столетия двух Республик и это является знаковым событием для юбилейного фестиваля «Сон в зимнюю ночь», - заметил Райво Пылдмаа.

В число премий Алвиса Херманиса входит Европейская театральная премия в категории “Новая театральная реальность”, также премия Станиславского, две Премии “Золотая Маска” и перо Макса Рейнхардта на фестивале в Зальцбурге. Швейцарский журнал о культуре DU Magazine назвал 52-летнего рижанина Алвиса Херманиса одним из самых выдающихся театральных деятелей Европы предшествующего десятилетия.

В основной программе фестиваля - пять спектаклей, привлекших внимание самой разнйо публики из разных стран: «Бродский/Барышников», «Долгая жизнь», «Черное молоко», «Обломов» и «Латышская любовь». Спектакли будут сыграны на разных площадках, в Котле Культуры, Эстонском драматическом театре, Театре Эстония, Центре русской культуры, центре культуры Сальме и в студии Black Box в Виймси. Все спектакли идут с синхронным переводом на эстонский и русский языки.

Вдобавок к основной программе в Городском театре состоятся вечерние встречи, в рамках которых можно будет послушать лекцию об Иосифе Бродском, познакомиться с труппой Нового Рижского театра, принять участие в панельном обсуждении с эстонскими театральными критиками, а также встретиться с главным героем фестиваля Алвисом Херманисом.

В этом году впервые «Сон в зимнюю ночь» осуществляет совместный проект с театральным фестивалем «Золотая Маска в Эстонии». В рамках специальной программы был показан московский спектакль Алвиса Херманиса «Рассказы Шукшина» Театра Наций, где заглавные роли исполняют звезды российского театра и кино – Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Спектакль является Лауреатом Премии «Золотая Маска».

Театральный фестиваль “Сон в зимнюю ночь” с 2000 года проводит Городской театр. В прошлом году фестиваль получил марку качества на 2017-2018 года от эстонского представительства Европейской комиссии по фестивалям (EFFE). Таким образом театральный фестиваль Городского театра вошел в список самых выдающихся театральных фестивалей Европы. Фестиваль проходит раз в два года.