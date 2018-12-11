Фестиваль на пересечении столетий

Уже в это воскресенье, 9 декабря начался десятый театральный фестиваль Городского театра “Сон в зимнюю ночь”. 10 октября в Таллиннской Ратуше состоялось официальное открытие фестиваля. Юбилейный фестиваль посвящен творчеству выдающегося европейского театрального режиссера Алвиса Херманиса.
По словам директора Таллиннского городского театра Райво Пылдмаа, важности этому событию прибавляет празднование столетия Латвийской и Эстонской Республик. «Стоит отметить, что фестиваль этого года, посвященный Алвису Херманису, состоится на пересечении столетия двух Республик и это является знаковым событием для юбилейного фестиваля «Сон в зимнюю ночь», - заметил Райво Пылдмаа.
В число премий Алвиса Херманиса входит Европейская театральная премия в категории “Новая театральная реальность”, также премия Станиславского, две Премии “Золотая Маска” и перо Макса Рейнхардта на фестивале в Зальцбурге. Швейцарский журнал о культуре DU Magazine назвал 52-летнего рижанина Алвиса Херманиса одним из самых выдающихся театральных деятелей Европы предшествующего десятилетия.
В основной программе фестиваля - пять спектаклей, привлекших внимание самой разнйо публики из разных стран: «Бродский/Барышников», «Долгая жизнь», «Черное молоко», «Обломов» и «Латышская любовь». Спектакли будут сыграны на разных площадках, в Котле Культуры, Эстонском драматическом театре, Театре Эстония, Центре русской культуры, центре культуры Сальме и в студии Black Box в Виймси. Все спектакли идут с синхронным переводом на эстонский и русский языки.
Вдобавок к основной программе в Городском театре состоятся вечерние встречи, в рамках которых можно будет послушать лекцию об Иосифе Бродском, познакомиться с труппой Нового Рижского театра, принять участие в панельном обсуждении с эстонскими театральными критиками, а также встретиться с главным героем фестиваля Алвисом Херманисом.
В этом году впервые «Сон в зимнюю ночь» осуществляет совместный проект с театральным фестивалем «Золотая Маска в Эстонии». В рамках специальной программы был показан московский спектакль Алвиса Херманиса «Рассказы Шукшина» Театра Наций, где заглавные роли исполняют звезды российского театра и кино – Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Спектакль является Лауреатом Премии «Золотая Маска».
Театральный фестиваль “Сон в зимнюю ночь” с 2000 года проводит Городской театр. В прошлом году фестиваль получил марку качества на 2017-2018 года от эстонского представительства Европейской комиссии по фестивалям (EFFE). Таким образом театральный фестиваль Городского театра вошел в список самых выдающихся театральных фестивалей Европы. Фестиваль проходит раз в два года.
“Сон в зимнюю ночь” проходит с 9 по 15 декабря.