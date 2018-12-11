Страшные цифры: сколько жителей Эстонии утонуло и погибло при пожарах в 2018 году

С начала года в Эстонии утонули 43 человека, то есть столько же, сколько за этот же период в прошлом году. При пожарах за последение 11 месяцев погбибли 43 человека, в том числе в семь в ноябре, сообщил BNS пресс-секретарь Спасательного департамента.
Пятеро утонули в ноябре этого года. Среди утонувших в этом году двое детей.
В последние недели на водоемах появился лед, однако он еще недостаточно надежен, чтобы на него можно выходить: выходить на лед можно, когда его толщина составит не менее 10 см.
"В этом году в пожарах погибли уже 43 человека, это больше, чем было зарегистрировано в два предыдущих года, хотя впереди еще половина декабря. Большинство случае были предсказуемы, и хочется напомнить всем, что каждый может внести свою лепту в то, чтобы рождество в Эстонии прошло спокойно и безопасно", — сказал заместитель гендиректора спасательного департамента Тауну Сууркиви.
В трех случаях пожар начался с курения в постели, в одном случае — от горевшей свечи, в одном — из-за поломки электроплиты. Все пожары с погибшими произошли в многоквартирных домах.
В ноябре средний возраст погибших составил 64 года, самому старшему из погибших было 96 лет, самому молодому 49 лет. По предварительным данным, двое погибших в момент пожара были нетрезвы.
В зданиях произошло в ноябре 88 подаров, в том числе 52 в жилых домах, а 36 в нежилых строениях. Спасатели и волонтеры провели в ноябре консультирование в 2754 домах.
С января по конец ноября в пожарах были спасены 74 человек,а пострадали 102 человека.