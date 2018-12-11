Страшные цифры: сколько жителей Эстонии утонуло и погибло при пожарах в 2018 году

Пятеро утонули в ноябре этого года. Среди утонувших в этом году двое детей.

В последние недели на водоемах появился лед, однако он еще недостаточно надежен, чтобы на него можно выходить: выходить на лед можно, когда его толщина составит не менее 10 см.

"В этом году в пожарах погибли уже 43 человека, это больше, чем было зарегистрировано в два предыдущих года, хотя впереди еще половина декабря. Большинство случае были предсказуемы, и хочется напомнить всем, что каждый может внести свою лепту в то, чтобы рождество в Эстонии прошло спокойно и безопасно", — сказал заместитель гендиректора спасательного департамента Тауну Сууркиви.

В трех случаях пожар начался с курения в постели, в одном случае — от горевшей свечи, в одном — из-за поломки электроплиты. Все пожары с погибшими произошли в многоквартирных домах.

В ноябре средний возраст погибших составил 64 года, самому старшему из погибших было 96 лет, самому молодому 49 лет. По предварительным данным, двое погибших в момент пожара были нетрезвы.

В зданиях произошло в ноябре 88 подаров, в том числе 52 в жилых домах, а 36 в нежилых строениях. Спасатели и волонтеры провели в ноябре консультирование в 2754 домах.