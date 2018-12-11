Российский хоккеист умер во время матча

Трагедия произошла в Перми. Во время третьего периода 44-летний Захаров почувствовал недомогание и покинул лед. После финальной сирены хоккеист сумел самостоятельно дойти до раздевалки. Затем ему стало хуже. Прибывшие на место врачи скорой помощи не сумели спасти жизнь спортсмена. По факту случившегося проводится проверка. У Захарова остались жена и 16-летняя дочь.