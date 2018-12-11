Вт, 11.12.2018
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Юнкер отрицает возможность повторных переговоров по Брекзиту

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Тереза Мэй и Жан-Клод Юнкер.

ФОТО: Virginia Mayo/AP/Scanpix

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер подтвердил, что встретится во вторник вечером с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, но о новых переговорах по Брекзиту, по его словам, не может быть речи.

"Я встречусь с Терезой Мэй сегодня вечером в Брюсселе. Я по-прежнему убежден, что соглашение по Брекзиту, которого мы достигли, является лучшим и единственно возможным", - сообщил Юнкер в "Твиттере".

"Не может быть повторных переговоров, но дополнительные разъяснения возможны", - считает глава Еврокомиссии.

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