Вт, 11.12.2018
Мы уже давно не говорим по существу. Мы продолжаем манипулировать страхами и запугивать людей. Кристина Каллас

Районное собрание Пирита выразило недоверие Раясалу Раясалу: "Против меня развязал кампанию Березовский"

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Юлле Раясалу.

ФОТО: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

Районное собрание Пирита в понедельник вечером выразило недоверие прежнему руководителю — члену Партии реформ Юлле Раясалу, сообщает новостной портал ERR.

Из 15 членов собрания 8 проголосовали за недоверие Раясалу, которая написала в социальных сетях, что кампанию против нее развязал центрист Мирослав Березовский — бизнесмен, работающий в сфере недвижимости.

Нового председателя районного собрания в понедельник выбрать не удалось, поскольку достаточного количества голосов не набрали ни Березовский, ни снова баллотировавшаяся на этот пост Раясалу.

Новую попытку избрания председателя собрание предпримет через неделю.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ