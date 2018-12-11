Районное собрание Пирита выразило недоверие Раясалу Раясалу: "Против меня развязал кампанию Березовский"
11 декабря 2018, 11:24
Районное собрание Пирита в понедельник вечером выразило недоверие прежнему руководителю — члену Партии реформ Юлле Раясалу, сообщает новостной портал ERR.
Из 15 членов собрания 8 проголосовали за недоверие Раясалу, которая написала в социальных сетях, что кампанию против нее развязал центрист Мирослав Березовский — бизнесмен, работающий в сфере недвижимости.
Нового председателя районного собрания в понедельник выбрать не удалось, поскольку достаточного количества голосов не набрали ни Березовский, ни снова баллотировавшаяся на этот пост Раясалу.
Новую попытку избрания председателя собрание предпримет через неделю.