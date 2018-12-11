На месте завода Крулли появится новый жилой район

Речь идет о территории площадью 10,25 га между улицами Теэстузе, Вольта и Копли. Детальная планировка квартала предусматривает, помимо перестройки и расширения строений, находящихся под охраной памятников старины, строительство новых зданий, подходящие по высоте этому району, в том числе – торгового центра.

На территории бывшего завода появится полноценный жилой район. Архитекторы KOKO OÜ составили архитектурную концепцию, в соответствии с которой на углу улиц Копли и Вольта, расположенном всего в 1,7 км от центра города, появится около 1300 квартир, а также коммерческие и офисные здания, парковочные места, зоны отдыха, пешеходные и велосипедные дорожки, и даже детский сад, который сможет принять 120 детей. Район имеет хорошее транспортное сообщение, а поблизости расположены различные образовательные, культурные и спортивные учреждения.