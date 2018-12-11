В Китае запретили продавать iPhone

Компания Qualcomm сумела добиться в Китае судебного запрета на продажу смартфонов Apple в Китае. Правда, речь идет не обо всех iPhone, а только о не самых новых моделях — iPhone 6S, iPhone 6S Pus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.
Эта победа Qualcomm стала очередной страницей в многолетнем судебном противостоянии между ней и Apple, пишет ferra.ru. Китайский суд постановил, что Apple нарушила два патента Qualcomm. Один из патентов связан с редактированием фотографий, точнее настройкой и изменением размера, а второй — с сенсорным интерфейсом при управлении приложениями.
Модели iPhone 2018 года вышли из-под удара, поскольку на момент подачи иска они еще не были представлены Apple. Чтобы обойти судебный запрет, Apple потребуется обновить ПО на всех устройствах в Китае. Компания может просто удалить функции, которые связаны с патентами ее оппонента.