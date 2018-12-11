В Китае запретили продавать iPhone

Эта победа Qualcomm стала очередной страницей в многолетнем судебном противостоянии между ней и Apple, пишет ferra.ru . Китайский суд постановил, что Apple нарушила два патента Qualcomm. Один из патентов связан с редактированием фотографий, точнее настройкой и изменением размера, а второй — с сенсорным интерфейсом при управлении приложениями.

Модели iPhone 2018 года вышли из-под удара, поскольку на момент подачи иска они еще не были представлены Apple. Чтобы обойти судебный запрет, Apple потребуется обновить ПО на всех устройствах в Китае. Компания может просто удалить функции, которые связаны с патентами ее оппонента.