Самолет Nordica экстренно прервал взлет
11 декабря 2018, 11:41
Вчера вечером самолет Nordica, начавший рейс из Таллинна в Брюссель, прервал взлет во время набора скорости из-за сообщения об ошибке.
Воздушное судно вернулось обратно в терминал, пишет портал Reisile.
"Мы оперативно заменили самолет, и примерно через полчаса пассажиры вылетели запасным самолетом. Такие вещи случаются в авиации. Поскольку безопасность пассажиров для нас превыше всего, мы относимся с полной серьезностью даже к самым малейшим отклонениям", - сказал пресс-секретарь Nordica Тоомас Уйбо.