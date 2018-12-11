Вт, 11.12.2018
Мне сказали, что я слишком драматизирую, что сравнение с Германией 1930-х – это преувеличение, нет ничего подобного. Евгений Осиновский

Самолет Nordica экстренно прервал взлет

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Самолет Nordica.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Вчера вечером самолет Nordica, начавший рейс из Таллинна в Брюссель, прервал взлет во время набора скорости из-за сообщения об ошибке.

Воздушное судно вернулось обратно в терминал, пишет портал Reisile.

"Мы оперативно заменили самолет, и примерно через полчаса пассажиры вылетели запасным самолетом. Такие вещи случаются в авиации. Поскольку безопасность пассажиров для нас превыше всего, мы относимся с полной серьезностью даже к самым малейшим отклонениям", - сказал пресс-секретарь Nordica Тоомас Уйбо.

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