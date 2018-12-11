Самолет Nordica экстренно прервал взлет

"Мы оперативно заменили самолет, и примерно через полчаса пассажиры вылетели запасным самолетом. Такие вещи случаются в авиации. Поскольку безопасность пассажиров для нас превыше всего, мы относимся с полной серьезностью даже к самым малейшим отклонениям", - сказал пресс-секретарь Nordica Тоомас Уйбо.