Фото: нити от российской железнодорожной аварии ведут в Эстонию

Одним из виновников железнодорожной аварии под Омском российские чиновники считают вагон, отремонтированный в тапаских депо Operail (бывший EVR Cargo), в связи с чем в худшем случае государственному предприятию может грозит требование о возмещении убытков, достигающее десятков миллионов евро, пишет Äripäev.
В начале месяца на границе Тюменской и Омской областей сошел с рельсов поезд, который, как утверждается, перевозил военную технику, из 34 вагонов 7 подлежат списанию, 9 нуждаются в капитальном ремонте.
На сегодняшний день российская следственная комиссия пришла к первоначальному выводу, что одной из причин аварии стал входивший в ранее проехавший в том же месте состав вагон Operail, одна колесная пара которого соскочила с рельсов и ехала так на протяжении девяти километров. Это, в свою очередь, разрушило пути, в результате чего поезд с военной техникой завалился набок.
В протоколе указывается на системную ошибку в качестве ремонта, осуществляемого в тапаских депо Operail. По словам члена правления Operail Рауля Тоомсалу, фирма оспорила утверждения российской стороны. По словам гендиректора Eesti Raudtee Эрика Лайдвеэ, еще ничего окончательно не ясно, в то же время он указал на то, что российская сторона пытается свалить вину в железнодорожной аварии на эстонский вагон.