Фото: нити от российской железнодорожной аварии ведут в Эстонию

В начале месяца на границе Тюменской и Омской областей сошел с рельсов поезд, который, как утверждается, перевозил военную технику, из 34 вагонов 7 подлежат списанию, 9 нуждаются в капитальном ремонте.

На сегодняшний день российская следственная комиссия пришла к первоначальному выводу, что одной из причин аварии стал входивший в ранее проехавший в том же месте состав вагон Operail, одна колесная пара которого соскочила с рельсов и ехала так на протяжении девяти километров. Это, в свою очередь, разрушило пути, в результате чего поезд с военной техникой завалился набок.

Авария под Омском. ФОТО: TASS