Вт, 11.12.2018
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Ратас: Эстония поддерживает дополнительные санкции в отношении России

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Юри Ратас, по мнению некоторых, сдает своих соратников.

ФОТО: JOHN THYS / AFP

Эстония хочет дополнительных санкций в связи с действиями России в отношении украинских судов в Азовском море, однако не уверена, что все страны ЕС поддержат эти меры, заявил во вторник премьер-министр Юри Ратас.

"Эстония считает правильными дополнительные санкции (установленные в отношении России — ред.)",- сказал Ратас во вторник, представляя Рийгикогу обзор проведения правительством политики ЕС.

Премьер-министр также признал, что не уверен в поддержке этой точки зрения всеми государствами ЕС.

"Государства, которые считают правильным расширение санкций, и Эстония, конечно, готовы к проведению дискуссии по этому вопросу. Но будут ли они расширены — сейчас говорить рано", - сказал Ратас.

По словам главы правительства, новые санкции могли бы быть направленными на конкретных людей. "Вопрос в том, есть ли возможность, чтобы это действительно были реальные лица. Сотрудники внешнеполитической службы работают, чтобы это выяснить. Но рано говорить, поддержат ли это все 28 государств", - сказал Ратас.

В понедельник министры иностранных дел стран ЕС включили дополнительно в санкционный список еще девять лиц, на которых распространяются санкции в связи с нарушением целостности и сувернитета Украины. Будут ли введены новые санкции, выяснится в конце недели в Брюсселе на саммите глав правительств стран ЕС.

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