Ратас: Эстония поддерживает дополнительные санкции в отношении России

"Эстония считает правильными дополнительные санкции (установленные в отношении России — ред.)",- сказал Ратас во вторник, представляя Рийгикогу обзор проведения правительством политики ЕС.

Премьер-министр также признал, что не уверен в поддержке этой точки зрения всеми государствами ЕС.

"Государства, которые считают правильным расширение санкций, и Эстония, конечно, готовы к проведению дискуссии по этому вопросу. Но будут ли они расширены — сейчас говорить рано", - сказал Ратас.

По словам главы правительства, новые санкции могли бы быть направленными на конкретных людей. "Вопрос в том, есть ли возможность, чтобы это действительно были реальные лица. Сотрудники внешнеполитической службы работают, чтобы это выяснить. Но рано говорить, поддержат ли это все 28 государств", - сказал Ратас.