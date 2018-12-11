Видео очевидца: молодого человека из Эстонии ударили ножом в центре Дублина

Конфликт начался в воскресенье около 16.40 на улице Эссекс Квей. В драке участвовали молодой человек из Эстонии, а также мужчина и женщина. Выходец из Эстонии получил несколько ножевых ранений. Скорая доставила его в больницу. По данным полиции, его раны не опасны для жизни.