Видео очевидца: молодого человека из Эстонии ударили ножом в центре Дублина
11 декабря 2018, 12:15
В воскресенье в центре Дублина молодой человек из Эстонии в ходе драки получил несколько ножевых ранений. Полиция задержала нападавших, пишет Postimees.
Конфликт начался в воскресенье около 16.40 на улице Эссекс Квей. В драке участвовали молодой человек из Эстонии, а также мужчина и женщина. Выходец из Эстонии получил несколько ножевых ранений. Скорая доставила его в больницу. По данным полиции, его раны не опасны для жизни.
Всем участникам конфликта немногим более 20 лет, сообщает ирландский портал Buzz.
Полиция задержала нападавших.