Вт, 11.12.2018
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  • Видео очевидца: молодого человека из Эстонии ударили ножом в центре Дублина

Видео очевидца: молодого человека из Эстонии ударили ножом в центре Дублина

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Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Brian Lawless / PA Wire/Press Association Images / Scanpix

В воскресенье в центре Дублина молодой человек из Эстонии в ходе драки получил несколько ножевых ранений. Полиция задержала нападавших, пишет Postimees.

Конфликт начался в воскресенье около 16.40 на улице Эссекс Квей. В драке участвовали молодой человек из Эстонии, а также мужчина и женщина. Выходец из Эстонии получил несколько ножевых ранений. Скорая доставила его в больницу. По данным полиции, его раны не опасны для жизни. 

Всем участникам конфликта немногим более 20 лет, сообщает ирландский портал Buzz.

Полиция задержала нападавших.

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