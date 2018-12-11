Студентка из Италии: я заплатила 25 евро и мне сказали, что теперь я почти эстонка

Элизабетта Мей приехала на осенний семестр в Таллиннский университет из солнечной Италии и влюбилась в столицу Эстонии. И хотя все дороги, как известно, ведут в Рим, ее они привели в Таллинн, причем не единожды. Своими впечатлениями она поделилась с репортером Rus.Postimees.

По словам Элизабетты, Эстония оказалась оптимальным вариантом для учебы по обмену — в Таллиннском университете есть возможность изучать русский и общаться с носителями языка, а то, что Эстония является членом ЕС, значительно облегчает бюрократические сложности. Кроме того, итальянке уже довелось побывать в Таллинне — пять лет назад она провела здесь неделю, работая переводчицей на продовольственной выставке в Старом городе.

Друзьям было непонятно ее желание поехать учиться по обмену в Эстонию. «Все говорили: "Ну почему Таллинн? Почему Эстония? Почему ты хочешь жить в этой стране?" Но сейчас, например, у меня в Инстаграме все фотографии из Таллинна, и мои друзья говорят: "О, а Таллинн очень красивый, мы и не знали. Мы очень хотели бы сюда приехать". И я этому очень рада», — говорит она.

Здесь итальянка почти сразу получила ИД-карту и эстонский личный код, а вместе с тем и приятно удивившую ее возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом. И все это — без каких бы то ни было бюрократических проволочек. Двадцать пять евро за удостоверяющую личность карту - и уроженка Умбрии Элизабетта Мей стала полноправной жительницей Таллинна. Когда она уедет, ИД-карта останется при ней. «Я заплатила 25 евро, и мне сказали, что теперь я эстонка», — улыбается она.

Многие, наверное, удивятся, но первым делом Элизабетта обратила внимание на то, что люди в нашей стране очень открытые. «Почти как в России», — говорит студентка и поясняет, что ее первое впечатление от России было таким же, как от Эстонии.