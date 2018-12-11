Вт, 11.12.2018
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  • Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1945

Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1945

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ФОТО: In Nomine

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.

Непосредственно после окончания войны строительная деятельность в Эстонии была скромной, в основном достраивались недостроенные объекты или восстанавливались разрушенные здания.

Значительными событиями 1945 года жюри считает строительство жилого дома на улице Лаврецова, 8 в Нарве и нарвского шоссе с бетонным покрытием. Проект: 1945. Строительство: 1945.

ФОТО: In Nomine

В качестве рабочей силы зачастую использовались  немецкие военнопленные. Завершенных объектов еще практически не было. Одним из первых новых зданий в Нарве был построен предназначенный для офицеров жилой дом-штаб.  По всей вероятности, спроектированный и построенный немецкими военнопленными дом выделялся своей типично немецкой архитектурой. В то же время военнопленные строили и новые участки дорог под Таллинном. Из известного нам как «бетонная дорога» шоссе немцы построили около 30 км. 

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