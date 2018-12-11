Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1945

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.
Непосредственно после окончания войны строительная деятельность в Эстонии была скромной, в основном достраивались недостроенные объекты или восстанавливались разрушенные здания.
Значительными событиями 1945 года жюри считает строительство жилого дома на улице Лаврецова, 8 в Нарве и нарвского шоссе с бетонным покрытием. Проект: 1945. Строительство: 1945.
В качестве рабочей силы зачастую использовались немецкие военнопленные. Завершенных объектов еще практически не было. Одним из первых новых зданий в Нарве был построен предназначенный для офицеров жилой дом-штаб. По всей вероятности, спроектированный и построенный немецкими военнопленными дом выделялся своей типично немецкой архитектурой. В то же время военнопленные строили и новые участки дорог под Таллинном. Из известного нам как «бетонная дорога» шоссе немцы построили около 30 км.