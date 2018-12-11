Департамент может силой и внезапно снизить цену на воду в Таллинне

6 декабря Департамент конкуренции сделал AS Tallinna Vesi предписание с предупреждением о том, что доход от продаж, получаемый на ценах за услуги подачи воды, а таким образом, и цены на воду и канализацию не согласуются с Законом об общем водопроводе и канализации, сообщил Департамент конкуренции.

Ответ от Tallinna Vesi департамент ждет самое позднее к 7 января. После этого сделанное вместе с предупреждением предписание будет запущено в производство. При невыполнении предписания у Департамента конкуренции есть право временно назначить цену на услуги, связанные с водой, которые будут действовать до приведения имеющихся цен в согласование с законом.

По оценке представителей департамента, необоснованным является доход от продаж в 35 миллионов евро. Учитывая, что при действующих расценках AS Tallinna Vesi зарабатывает еще больший доход, то есть 46 миллионов евро, чем было показано в ходатайстве о ценах, то есть 45 миллионов евро, то цена за воду и канализацию для потребителя должна быть на 25 процентов ниже действующей.

На основании действующих сейчас цен, средняя цена за кубометр воды составляет 2,31 евро. Департамент конкуренции считает, что обоснованной ценой были бы 1,74 евро. Таким образом, действующие цены на 0,57 евро выше обоснованного уровня цен.