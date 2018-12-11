"Девочка должна быть задушена". Истории лесбиянок с Северного Кавказа

"Мать сказала, что она не видит причин для развода, так как она тоже не любила своего мужа. Так живут все"

Кавказ отличается от других российских регионов тем, что женщине практически невозможно выйти из ситуации насилия. Если у неё и получается добиться развода, она возвращается в родительский дом, где подвергается ещё большему насилию со стороны родных, оказываясь виновной в своём положении "разведёнки". "Через 4 года не выдержала и позвонила маме. Попросила забрать меня от мужа. Мать сказала, что она не видит причин для развода, так как она тоже не любила своего мужа. Так живут все", – рассказывает женщина из Дагестана. "Скучно сидеть дома, и я играла в онлайн-игры. Брат увидел, что я разговаривала с другими игроками в интернете. Тут же начал бить меня, прижал к стене и стал душить. Я стала терять сознание. Мать вошла в комнату, оттолкнула брата", – говорит девушка из Чечни.

Умоляю, застрелись

Шестнадцать респонденток из 21 столкнулись с тем, что их сексуальная ориентация стала известна родным. Обычно это случается при перлюстрации переписки, из-за сплетен и слухов или банальной мести со стороны знакомых, распространяющих компрометирующую информацию. "Моя подруга отправила мои интимные фотографии в одну из групп в социальной сети. Так семья и узнала"; "Раздался звонок. Брат говорил по телефону. Оказалось, что переписку с моей подругой нашла её мать. Ну и она позвонила моим"; "Мой брат стал подозрительно относиться к этим отношениям и начал следить за мной, проверять мой телефон несколько раз в день. Я попыталась удалять свои сообщения, как только их получала. Но в один день брат был в комнате, когда пришло сообщение от неё, он услышал звук и попросил телефон. Я не отдала ему, потому что знала, что сообщение было от девушки, и боялась. Он стал бить меня по голове и по лицу. Конечно, он отобрал телефон. Я потом до самого замужества была под арестом и без телефона", – рассказывают жительницы Чечни.