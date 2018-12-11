Тапаская русская основная школа получила от фонда Innove награду за успехи в языковом погружении

Тапаская русская основная школа заслужила в этом году титул лучшего учебного заведения с языковым погружением. Награду присуждает фонд Innove, пишет Virumaa Teataja.
Директор Тапаской русской основной школы Найма Сильд сказала, что первый класс с поздним языковым погружением начал работу в 2003 году – тогда Тапаская русская школа еще была гимназией. Первый выпуск классов с ранним языковым погружением весной этого года закончил обучение.
«Раннее языковое погружение в нашей школе означает то, что дети уже с первого класса учат все предметы на эстонском языке»,- сказала Сильд.
«Во втором полугодии второго класса добавляется предмет – русский язык, как родной. Все остальное обучение по-прежнему ведется на эстонском языке. Таким было пожелание родителей – обучать в классах с языковым погружением именно в такой форме»,- добавила директор.