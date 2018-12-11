Тапаская русская основная школа получила от фонда Innove награду за успехи в языковом погружении

Директор Тапаской русской основной школы Найма Сильд сказала, что первый класс с поздним языковым погружением начал работу в 2003 году – тогда Тапаская русская школа еще была гимназией. Первый выпуск классов с ранним языковым погружением весной этого года закончил обучение.

«Раннее языковое погружение в нашей школе означает то, что дети уже с первого класса учат все предметы на эстонском языке»,- сказала Сильд.