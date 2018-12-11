От «малых стран» – к «будущему России»

Ее участниками были россияне – адвокат Сергей Бадамшин, гражданский активист Алексей Гаскаров и журналист Ольга Шорина, которая, правда, живет не в России, но является сооснователем Фонда Бориса Немцова в Германии.

Очевидно, все они люди оппозиционных взглядов по отношению к нынешнему кремлевскому режиму. Что же заставляет их верить в светлое российское будущее?

Судя по их выступлениям, особого оптимизма они не испытывают. Даже напротив – воспринимают происходящее в нынешней России весьма критично. Впрочем, все же предлагают не отделять ее от европейских стран окончательно. Например, Сергей Бадамшин говорил об опасности исключения России из Совета Европы. Потому что, по его словам, это только усилит кремлевский произвол, поскольку российские граждане потеряют возможность обращаться в Европейский суд по правам человека.

Прогрессивная российская общественность «больших городов» когда-нибудь обязательно восстанет против режима.

Алексей Гаскаров, отсидевший в тюрьме четыре года по «Болотному делу», заявил, что ему вообще трудно верится в «светлое будущее». Напротив, он наблюдает нарастание мрака – например, в виде массово создаваемых ныне «кибердружин» – псевдообщественных организаций, которые отслеживают «экстремистские» публикации в интернете и доносят на них в полицию.

Вспомнили участники также и о нынешних преследованиях музыкантов в России, что откровенно напоминает позднесоветские времена. Поэтому Ольга Шорина все же выразила оптимизм, заявив, что российская молодежь не принимает этих преследований, она уже сегодня массово выступает за свободу, как показывают акции Навального.

Далее дискуссия привела к тому, что участники согласились: прогрессивная российская общественность «больших городов» когда-нибудь обязательно восстанет против режима, и тогда оппозиция придет к власти. И наступит то самое будущее, в которое хочется верить… Словом, известные ожидания российской оппозиции.

Но интересно, что на этой панели произошел своего рода «конфликт ценностей» – между жителями «малых стран» и оппозиционерами «великой России». Эстонский дипломат Харри Тийдо заметил: «У нас граждане гораздо более требовательны к власти. Если мы платим налоги – значит, власть должна нас слышать. В России этого нет».

Российская оппозиция продолжает мыслить абсолютно централистски – вот, придет в Кремль «хорошая власть», и тогда всё изменится. Показательно, что слово «федерализм» российскими участниками дискуссии вообще не упоминалось ни разу. Видимо, его с верой в будущее не связывают…

А напрасно. Поскольку российское подавление прав человека во многом связано именно с гиперцентралистской системой – и в политике, и в общественных отношениях. Когда всё за всех решается в Москве – это неизбежно приводит к отчуждению власти от людей. Хотя в России более 80 регионов, многие из которых по числу населения превосходят Эстонию – но никаких свободных выборов там нет, и ни в каком региональном парламенте невозможно представить такие острые многопартийные дебаты, как в Рийгикогу.

В финале ведущий дискуссии Райво Варе высказался образно: «Сейчас в России ненастье, но будем ожидать хорошей погоды».