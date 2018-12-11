Eurostat: число авиапассажиров в Эстонии выросло почти на 20 процентов

В Литве в 2017 году самолетами путешествовали 5,246 млн пассажиров в Латвии 6,078 млн, а в Эстонии – 2,635 млн.

Во всем ЕС в прошлом году самолетами путешествовал 1,043 млрд пассажиров – на 7,3% больше, чем в 2016 году.

Крупнейший аэропорт Литвы - Вильнюсский по занятости занял 95-е место в ЕС (в 2016 году 87-е), а количество обслуженных им пассажиров за год сократилось на 1,4% до 3,759 млн.