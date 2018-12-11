Известное издательство и нарвский промышленник скакнули вверх в рейтинге налоговых должников

Глава TEA Сильва Томингас сказала вчера Äripäev, что до последнего дня года будет идти активная продажа, цель которой – попытаться выручить как можно больше, чтобы на полученные средства выполнить свои обязательства перед кредиторами. Таким образом, пока продолжает работать маленькая команда продавцов, которую координирует Томингас. «Мы присутствуем на выставках и в магазинах издательства, которые будут открыты до 31 декабря», - сказала она.