Известное издательство и нарвский промышленник скакнули вверх в рейтинге налоговых должников

В новом рейтинге должников по налогам самый большой скачок совершили TEA Kirjastus и получивший премию от EAS нарвский промышленник. Наибольшим этот скачок оказался у новичка списка, издательства TEA, которое в сентябре объявило себя банкротом и у которого насчитывается 25 налоговых задолженностей, пишет Äripäev.
Глава TEA Сильва Томингас сказала вчера Äripäev, что до последнего дня года будет идти активная продажа, цель которой – попытаться выручить как можно больше, чтобы на полученные средства выполнить свои обязательства перед кредиторами. Таким образом, пока продолжает работать маленькая команда продавцов, которую координирует Томингас. «Мы присутствуем на выставках и в магазинах издательства, которые будут открыты до 31 декабря», - сказала она.
Банкротство TEA Kirjastus было объявлено 11 сентября, у фирмы имеется налоговая задолженность в размере 777 000 евро. Причем до сентября TEA в списке налоговых должников не фигурировало.