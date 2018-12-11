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  • Известное издательство и нарвский промышленник скакнули вверх в рейтинге налоговых должников

Известное издательство и нарвский промышленник скакнули вверх в рейтинге налоговых должников

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Издательство ТЕА в 2009 году, когда ничто не предвещало проблем.

ФОТО: Toomas Huik / PM/SCANPIX BALTICS

В новом рейтинге должников по налогам самый большой скачок совершили TEA Kirjastus и получивший премию от EAS нарвский промышленник. Наибольшим этот скачок оказался у новичка списка, издательства TEA, которое в сентябре объявило себя банкротом и у которого насчитывается 25 налоговых задолженностей, пишет Äripäev.

Глава TEA Сильва Томингас сказала вчера Äripäev, что до последнего дня года будет идти активная продажа, цель которой – попытаться выручить как можно больше, чтобы на полученные средства выполнить свои обязательства перед кредиторами. Таким образом, пока продолжает работать маленькая команда продавцов, которую координирует Томингас. «Мы присутствуем на выставках и в магазинах издательства, которые будут открыты до 31 декабря», - сказала она.

Банкротство TEA Kirjastus было объявлено 11 сентября, у фирмы имеется налоговая задолженность в размере 777 000 евро. Причем до сентября TEA в списке налоговых должников не фигурировало.

Подробнее читайте в Äripäev.

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